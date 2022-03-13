Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Народ России не виноват»: Мила Кунис выступила против русофобии

13 марта
2022 год

Лайфстайл >>
13 марта 2022
Мила Кунис родилась в Черновцах, но в возрасте семи лет вместе с семьёй переехала в США. Не смотря на своё происхождение, актриса призвала не воспринимать русский народ как врагов из-за текущей ситуации на территории её родной страны.

«Народ России не виноват»: Мила Кунис выступила против русофобии


«Я думаю, мы не должны считать всех русских врагами. Я действительно хочу это подчеркнуть, потому что об этом слишком мало говорят в прессе. «Если ты не с нами, то ты против нас» — сейчас все настроены примерно так. Но я не думаю, что в происходящем виноват народ России, и не хочу, чтобы всех русских начали считать ужасными людьми. Мне очень не нравится такая риторика», – сказала Мила. Она добавила, что граждане страны и её власть – не одно и то же.

«Народ России не виноват»: Мила Кунис выступила против русофобии

Актриса рассказала, как после переезда в Штаты ей приходилось говорить, что она из России, так как многие не знали, где находится её родная страна: «Я говорила, что я из России, по многим причинам. Когда я приехала в Штаты и говорила, откуда я родом, меня сразу же спрашивали, где находится моя страна. Я была вынуждена объяснять. Мне это надоело. А когда я говорила, что я из России, мне отвечали: «О, мы знаем, где это», – поделилась Кунис. Мила призналась, что всегда считала себя американкой, однако, на фоне последних событий она чувствует, будто «от её сердца оторвали огромный кусок».

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Русским и собакам входа нет»: Сергей Шнуров выпустил песню о русофобии
персоны
Мила Кунис

фотографии >>
«Народ России не виноват»: Мила Кунис выступила против русофобии фотографии
«Народ России не виноват»: Мила Кунис выступила против русофобии фотографии
«Народ России не виноват»: Мила Кунис выступила против русофобии фотографии
«Народ России не виноват»: Мила Кунис выступила против русофобии фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Рустам Ибрагимбеков
11 марта ушёл из жизни режиссёр, сценарист Рустам Ибрагимбеков.

День рождения >>

Ирина Алфёрова
Константин Воробьёв
Вадим Демчог
Татьяна Космачёва
Дмитрий Матвеев
Андрей Межулис
Игорь Пушкарёв
Софья Реснянская
Нодар Шашик-оглы
Эмиль Каревич
Джордж МакКэй
Уильям Эйч Мэйси
Карл Раддац
Кая Скоделарио
Эмиль Хирш
Паскаль Эльбе
все родившиеся 13 марта >>

Афиша кино >>

Париж, я люблю тебя
драма, комедия, мелодрама
Франция, Германия, Лихтенштейн, Швейцария, 2006
Флирт с дьяволом
триллер
США, 2022
Доктор Свисток
комедия
Россия, 2022
Solo
музыкальный фильм
Россия, 2022
Добро пожаловать в Рим. Новые приключения
комедия
Италия, 2021
Икс
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Ласточки Христовы
Россия, 2021
Парни под прикрытием
боевик, триллер
Пуэрто-Рико, США, 2022
Парящий тигр
детский фильм, драма, семейное кино, фильм о животных, экранизация
США, 2021
Утраченные иллюзии
драма, исторический фильм
Бельгия, Франция, 2021
Шимпанзе под прикрытием
комедия, семейное кино
Франция, 2021
Мой сосед Тоторо
аниме
Япония, 1988
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен