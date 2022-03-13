«Народ России не виноват»: Мила Кунис выступила против русофобии

Мила Кунис родилась в Черновцах, но в возрасте семи лет вместе с семьёй переехала в США. Не смотря на своё происхождение, актриса призвала не воспринимать русский народ как врагов из-за текущей ситуации на территории её родной страны.
«Я думаю, мы не должны считать всех русских врагами. Я действительно хочу это подчеркнуть, потому что об этом слишком мало говорят в прессе. «Если ты не с нами, то ты против нас» — сейчас все настроены примерно так. Но я не думаю, что в происходящем виноват народ России, и не хочу, чтобы всех русских начали считать ужасными людьми. Мне очень не нравится такая риторика», – сказала Мила. Она добавила, что граждане страны и её власть – не одно и то же.
Актриса рассказала, как после переезда в Штаты ей приходилось говорить, что она из России, так как многие не знали, где находится её родная страна: «Я говорила, что я из России, по многим причинам. Когда я приехала в Штаты и говорила, откуда я родом, меня сразу же спрашивали, где находится моя страна. Я была вынуждена объяснять. Мне это надоело. А когда я говорила, что я из России, мне отвечали: «О, мы знаем, где это», – поделилась Кунис. Мила призналась, что всегда считала себя американкой, однако, на фоне последних событий она чувствует, будто «от её сердца оторвали огромный кусок».
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