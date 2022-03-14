Бенедикт Камбербэтч разместит беженцев у себя дома

Камбербэтч присоединится к правительственной программе Великобритании Homes for Ukraine, в рамках которой представители общественности и благотворительные организации предоставят жильё беженцам, даже если у них нет родственников в стране.
«Это по-настоящему тяжёлое время — быть европейцем, который находится в двух с половиной часах полёта от Укpaины. Это нависло над нами. Нам всем нужно делать больше, чем просто носить значок в поддержку Укpaины. Каждый из нас должен сделать всё, что в его силах. Рекордное число людей вызвались поселить беженцев в своих домах, и я надеюсь к ним присоединиться», – заявил актёр.
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