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Бенедикт Камбербэтч разместит беженцев у себя дома

14 марта
2022 год

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14 марта 2022

Британский актёр Бенедикт Камбербэтч разместит беженцев с Укpaины у себя дома. Об этом он рассказал журналистам на красной дорожке перед церемонией вручения премии BAFTA, которая состоялась вчера в Лондоне.

Бенедикт Камбербэтч разместит беженцев у себя дома
фото: Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер

Камбербэтч присоединится к правительственной программе Великобритании Homes for Ukraine, в рамках которой представители общественности и благотворительные организации предоставят жильё беженцам, даже если у них нет родственников в стране.

«Это по-настоящему тяжёлое время — быть европейцем, который находится в двух с половиной часах полёта от Укpaины. Это нависло над нами. Нам всем нужно делать больше, чем просто носить значок в поддержку Укpaины. Каждый из нас должен сделать всё, что в его силах. Рекордное число людей вызвались поселить беженцев в своих домах, и я надеюсь к ним присоединиться», – заявил актёр.
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Бенедикт Камбербэтч

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Бенедикт Камбербэтч разместит беженцев у себя дома фотографии
Бенедикт Камбербэтч разместит беженцев у себя дома фотографии
Бенедикт Камбербэтч разместит беженцев у себя дома фотографии
Бенедикт Камбербэтч разместит беженцев у себя дома фотографии
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