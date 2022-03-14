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Critics' Choice Awards 2022: Холли Берри, Джаред Лето и Кристен Стюарт

14 марта
2022 год

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14 марта 2022

В ночь с 13 на 14 марта состоялась ещё одна церемония вручения наград: в Лос-Анджелесе прошла премия Ассоциации кинокритиков США, по итогам которой в номинациях «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая операторская работа» и «Лучшая режиссура» победил фильм «Власть пса» Джейн Кэмпион. Среди гостей были Кристен Стюарт, Холли Берри, Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит, Джаред Лето, Эль Фаннинг, Леди Гага и многие другие.

Critics' Choice Awards 2022: Холли Берри, Джаред Лето и Кристен Стюарт
фото: Кристен Стюарт

Critics' Choice Awards 2022: Холли Берри, Джаред Лето и Кристен Стюарт
фото: Холли Берри

Critics' Choice Awards 2022: Холли Берри, Джаред Лето и Кристен Стюарт
фото: Леди Гага

Critics' Choice Awards 2022: Холли Берри, Джаред Лето и Кристен Стюарт
фото: Джаред Лето

Critics' Choice Awards 2022: Холли Берри, Джаред Лето и Кристен Стюарт
фото: Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит

Critics' Choice Awards 2022: Холли Берри, Джаред Лето и Кристен Стюарт
фото: Актёры сериала «Игра в кальмара»

Critics' Choice Awards 2022: Холли Берри, Джаред Лето и Кристен Стюарт
фото: Эль Фаннинг

Critics' Choice Awards 2022: Холли Берри, Джаред Лето и Кристен Стюарт
фото: Селена Гомес

Critics' Choice Awards 2022: Холли Берри, Джаред Лето и Кристен Стюарт
фото: Алана Хайм

Critics' Choice Awards 2022: Холли Берри, Джаред Лето и Кристен Стюарт
фото: Элизабет Олсен

Critics' Choice Awards 2022: Холли Берри, Джаред Лето и Кристен Стюарт
фото: Мэгги Джилленхол

Critics' Choice Awards 2022: Холли Берри, Джаред Лето и Кристен Стюарт
фото: Винус и Серена Уильямс

Critics' Choice Awards 2022: Холли Берри, Джаред Лето и Кристен Стюарт
фото: Ариана ДеБос

Critics' Choice Awards 2022: Холли Берри, Джаред Лето и Кристен Стюарт
фото: Кристен Уиг
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Critics' Choice Awards 2022: Холли Берри, Джаред Лето и Кристен Стюарт фотографии
Critics' Choice Awards 2022: Холли Берри, Джаред Лето и Кристен Стюарт фотографии
Critics' Choice Awards 2022: Холли Берри, Джаред Лето и Кристен Стюарт фотографии
Critics' Choice Awards 2022: Холли Берри, Джаред Лето и Кристен Стюарт фотографии
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