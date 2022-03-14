Critics' Choice Awards 2022: Холли Берри, Джаред Лето и Кристен Стюарт

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В ночь с 13 на 14 марта состоялась ещё одна церемония вручения наград: в Лос-Анджелесе прошла премия Ассоциации кинокритиков США, по итогам которой в номинациях «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая операторская работа» и «Лучшая режиссура» победил фильм «Власть пса» Джейн Кэмпион. Среди гостей были Кристен Стюарт, Холли Берри, Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит, Джаред Лето, Эль Фаннинг, Леди Гага и многие другие.
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