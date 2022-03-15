Раскрепощённый Голливуд: Эмма Уотсон, Флоренс Пью и Том Хиддлстон

13 марта в Лондоне состоялась юбилейная 75-я церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA
, а 14 марта Роскомнадзор заблокировал на территории России Инстаграм,
лишив тысячи людей площадки для заработка
. Что не помешало ведущей новостей на Первом канале Екатерине Андреевой
рассказать подписчикам об удивительных свойствах йоги, а Кино-Театру.Ру
оценить новые фотографии Грэга Уилльямса
. Вездеход голливудского закулисья прибыл в Лондон, чтобы запечатлеть неофициальную часть церемонии вручения премии с присущей ему живостью и непосредственностью. В объектив его камеры попали Эмма Уотсон
, Леа Сейду
, Том Хиддлстон
, Бенедикт Камбербэтч
, Сальма Хайек
, Себастиан Стэн
и многие другие.
фото: Сальма Хайек
фото: Ширли Бэсси
фото: Паоло Соррентино и Филиппо Скотти
фото: Флоренс Пью
фото: Харрис Дикинсон
фото: Ребекка Холл и Морган Спектор
фото: Рэйчел Зеглер
фото: Катриона Балф и Кеннет Брана
фото: Джо Райт и Хэйли Беннетт
фото: Киаран Хайндс
фото: Леа Сейду
фото: Стивен Грэм и Леди Гага
фото: Эмма Уотсон
фото: Том Хиддлстон
фото: Том Хиддлстон
фото: Сиенна Миллер, Алана Хаим и Джонни Гринвуд фото: Бенедикт Камбербэтч
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