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Раскрепощённый Голливуд: Эмма Уотсон, Флоренс Пью и Том Хиддлстон

15 марта
2022 год

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15 марта 2022
13 марта в Лондоне состоялась юбилейная 75-я церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA, а 14 марта Роскомнадзор заблокировал на территории России Инстаграм, лишив тысячи людей площадки для заработка. Что не помешало ведущей новостей на Первом канале Екатерине Андреевой рассказать подписчикам об удивительных свойствах йоги, а Кино-Театру.Ру оценить новые фотографии Грэга Уилльямса. Вездеход голливудского закулисья прибыл в Лондон, чтобы запечатлеть неофициальную часть церемонии вручения премии с присущей ему живостью и непосредственностью. В объектив его камеры попали Эмма Уотсон, Леа Сейду, Том Хиддлстон, Бенедикт Камбербэтч, Сальма Хайек, Себастиан Стэн и многие другие.

Раскрепощённый Голливуд: Эмма Уотсон, Флоренс Пью и Том Хиддлстон
фото: Сальма Хайек

Раскрепощённый Голливуд: Эмма Уотсон, Флоренс Пью и Том Хиддлстон
фото: Ширли Бэсси

Раскрепощённый Голливуд: Эмма Уотсон, Флоренс Пью и Том Хиддлстон
фото: Паоло Соррентино и Филиппо Скотти

Раскрепощённый Голливуд: Эмма Уотсон, Флоренс Пью и Том Хиддлстон
фото: Флоренс Пью

Раскрепощённый Голливуд: Эмма Уотсон, Флоренс Пью и Том Хиддлстон
фото: Харрис Дикинсон

Раскрепощённый Голливуд: Эмма Уотсон, Флоренс Пью и Том Хиддлстон
фото: Ребекка Холл и Морган Спектор

Раскрепощённый Голливуд: Эмма Уотсон, Флоренс Пью и Том Хиддлстон
фото: Рэйчел Зеглер

Раскрепощённый Голливуд: Эмма Уотсон, Флоренс Пью и Том Хиддлстон
фото: Катриона Балф и Кеннет Брана

Раскрепощённый Голливуд: Эмма Уотсон, Флоренс Пью и Том Хиддлстон
фото: Джо Райт и Хэйли Беннетт

Раскрепощённый Голливуд: Эмма Уотсон, Флоренс Пью и Том Хиддлстон
фото: Киаран Хайндс

Раскрепощённый Голливуд: Эмма Уотсон, Флоренс Пью и Том Хиддлстон
фото: Леа Сейду

Раскрепощённый Голливуд: Эмма Уотсон, Флоренс Пью и Том Хиддлстон
фото: Стивен Грэм и Леди Гага

Раскрепощённый Голливуд: Эмма Уотсон, Флоренс Пью и Том Хиддлстон
фото: Эмма Уотсон

Раскрепощённый Голливуд: Эмма Уотсон, Флоренс Пью и Том Хиддлстон
фото: Том Хиддлстон

Раскрепощённый Голливуд: Эмма Уотсон, Флоренс Пью и Том Хиддлстон
фото: Том Хиддлстон

Раскрепощённый Голливуд: Эмма Уотсон, Флоренс Пью и Том Хиддлстон
фото: Сиенна Миллер, Алана Хаим и Джонни Гринвуд

Раскрепощённый Голливуд: Эмма Уотсон, Флоренс Пью и Том Хиддлстон
фото: Бенедикт Камбербэтч
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Раскрепощённый Голливуд: Эмма Уотсон, Флоренс Пью и Том Хиддлстон фотографии
Раскрепощённый Голливуд: Эмма Уотсон, Флоренс Пью и Том Хиддлстон фотографии
Раскрепощённый Голливуд: Эмма Уотсон, Флоренс Пью и Том Хиддлстон фотографии
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