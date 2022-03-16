Торг. Депрессия. Принятие: Анастасия Макеева, Елизавета Боярская и Милош Бикович

Блокировка Инстаграма в России превратила десятки миллионов пользователей в виртуальных бежeнцев, у которых было два дня на спешный переезд в Телеграм и ВКонтакте. Переселение из уютного Инстаграма, ставшего для многих пользователей площадкой для независимого заработка, сопровождалось проникновенными прощальными постам. Имевшие дополнительные доходы с рекламных интеграций звёзды отечественного шоу-бизнеса заметно приуныли (впрочем, блокировка Инстаграма в отсутствие рекламных контрактов и работы - меньшая из их проблем), но на публике пытались бодриться, разыскивая положительные стороны блокировки.
В частности, Анастасия Макеева
порадовалась тому, что дистанцируется от злобы и грязи, переполняющих сейчас соцсети. «Честно, я даже где-то в глубине души рада. Потому что столько грязи, сколько сейчас там происходит, столько злобы и нeнависти по отношению друг к другу - этого давно не было»
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Также Анастасия решила утешиться мыслями о том, что
кому-то тоже хоть немножечко да плохо
санкции ударяют не только по жителям России, но и по автолюбителям Европы и США, которые теперь переплачивают за топливо. Почему-то Анастасию гораздо больше волнуют проблемы американцев и европейцев, а не соотечественников, у которых проблем с топливом, может, и не будет. Как и не будет возможности разыскать в обозримом будущем комплектующие для автомобилей. Как говорится, нет машины - нет проблем. Утешает Анастасию и вера в то, что русский человек переживёт любой кризис. «Если наши предки пережили то, что было в Великую Отечественную Вoйну, да и 90-е…Мы как-то привыкшие, мы-то выживем»
, - с грустным смирением заключила Анастасия.
Милош Бикович
хоть и гражданин Сербии, однако львиную долю его подписчиков составляет русскоязычная аудитория. С которой актёр поделился новыми контактами и миролюбивыми надеждами: «Эта площадка создавалась для общения между друзьями, близкими людьми, единомышленниками. И очень надеюсь, что в скором времени она перестанет быть местом, где разрешено призывать к нaсилию и yбийству»
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А вот фаталист Иван Янковский
решил не следовать за толпой: «Я не особо общительный и соцактивный чувак, поэтому телеграм-канал заводить не буду. Артист, на мой сугубо личный взгляд, должен общаться со своей публикой через свои работы в театре, либо в кино. Поэтому, если это всё, то это как в конце выпуска «Ералаша» - Всё! Парам парам пам. Мы никуда не пропадём и обязательно найдёмся либо в кинозале или на сцене»
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Екатерина Варнава
не нашла никаких положительных сторон блокировки и выразила сожаление о том, что крупная международная компания дала добро на разжигание ненaвисти в отношении граждан России. Также Екатерина заметила, что уход компаний с российского рынка спровоцирует быстрый рост безрaботицы, о чём часто забывают подумать оптимистично настроенные соотечественники.
«Мне очень жаль, что некоторым людям доставляет неописуемую радость то, что от нас уходит множество международных компаний. Задумайтесь о том, какое количество людей остаются без работы, и должно вроде иметь первостепенную важность то, что есть люди, которые остаются ни с чем, и этому радоваться, мне кажется, не совсем уместно.
Мне очень жаль, что такая крупная международная компания как Meta поспособствовала разжиганию еще большей ненaвисти внутри своего сообщества, разрешив призывать к нaсилию и взрастив еще большую русофобию.
Но больше всего мне невыносимо жаль, что из-за всего этого страдают Благотворительные фонды, которые были направлены на то, чтобы помогать детям, нуждающимся в нашей поддержке. С отключением электронных систем оплаты, сбор средств на лечение стал непосильным.
Я бы хотела написать, что давайте оставаться людьми и максимально верить в лучшее. Но на сегодняшний день, я честно не понимаю, как это делать. Не знаю, где найти моральные силы на это, но я безусловно не планирую терять свою человечность, не планирую заканчивать верить в добро и в свет, и даже в любовь. Я просто буду верить, что в вашем сердце всегда найдется место пониманию и состраданию.
Я бы с удовольствием попрощалась с теми подписчиками, которые были со мной все это замечательное время (как будто отпускаю от себя кусочек прошлой беззаботной жизни), но ох как не до этого. Это все абсолютная мелочь, по сравнению с тем, что сейчас происходит каждую минуту, каждый день».
Прощаясь с Инстаграмом, впитавшем воспоминания о безвозвратно утраченной счастливой жизни, полной ярких впечатлений и поездок, Елизавета Боярская
затронула важную тему разговора с детьми.
«Пару дней назад шли с сыном из школы, разговаривали про каникулы, он спросил меня, поедем ли мы куда-нибудь летом? Я попыталась объяснить, почему нет. Тогда он спросил меня «мам, а почему нельзя просто жить?» Мудрый вопрос ребёнка. Я не нашлась что ответить, растерялась. Потом сформулировала, правда не вслух, «люди не умеют просто жить, так и не научились». Хотя … пролистала свою ленту Инстаграмм и поняла, что вот она, - прекрасная, счастливая жизнь, с большим количеством ярких событий, путешествий, каких-то простых, но важных мелочей, с лицами любимых людей. И я благодарю вас, друзья, что все это время вы рядом со мной. А дальше, одному только Богу известно, что будет дальше. Молиться и помогать тем, кому сейчас хуже, чем тебе. Мира нам всем и терпения».
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