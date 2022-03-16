СМИ: Тимур Бекмамбетов с женой «спешно покинули Россию»

В свете событий, связанных со скоплением техники на территории Укpаины, культурная жизнь российской столицы замерла, на неопределённое время освободив от работы артистов и телеведущих развлекательных программ. Чем они и поспешили воспользоваться, разъехавшись с семьями в малочисленных доступных направлениях
. Самым топовым местом внепланового отпуска стала Святая Земля - в Израиль, по слухам, уехали Иван Ургант
, Алла Пугачёва
и Максим Галкин
, Семён Слепаков
и Ксения Собчак
. Рената Литвинова
и Александр Васильев
отправились в Париж. А Чулпан Хаматова
якобы поехала в Латвию, хотя у актрисы гастроли в Швейцарии - 24 и 25 марта она выступает в музыкально-поэтическом спектакле «Орфей» в Женеве и Цюрихе соответственно.
Сегодня в телеграм-канале «Медиакиллер»
появилась информация, что к коллективу артистов на каникулах примкнули также Тимур Бекмамбетов
с женой Натальей Фишман. Как нынче принято писать, пара «спешно» покинула Россию, уехав, предположительно, в Израиль.
Через 2 недели после начала спецоперации Бекмамбетов заявил
в интервью изданию «Deadline» о намерении снять документальный фильм «DWW1», название которого расшифровывается как Digital World War 1 - то есть, Первая Цифровая Мировая Война. В контексте происходящего Бекмамбетов хочет рассмотреть именно цифровой аспект конфликта - как события разворачиваются в информационном поле. Фильм частично развивает тему, раскрытую в его полнометражной картине «Побег из Афганистана»
.
«Там очень много параллелей с тем, что происходит сейчас - не столько в плане военной кампании, сколько в том, как официальные лица вводят общественность в заблуждение. Тут только одна существенная разница: на этот раз ранений гораздо больше, потому что люди получают их не только на поле боя, но и в цифровом пространстве. Боевые действия разворачиваются на экранах наших смартфонов, делая из нас вольных или невольных участников и соучастников, разрушая то, чего не могут достичь снаряды и ракеты.
Мы будем собирать свидетельства и истории о том, как цифровое пространство стало не только бесценным инструментом для оперативных сводок с поля боя, но и средством распространения фальшивого материала. Беспрецедентная война в соцсетях ставит большой вопрос о том, как нам справляться с поляризацией общества, насилием, разжиганием ненависти, дезинформацией и пропагандой. И как обеспечить доступ к проверенной и правдивой информации»
, - заявил режиссёр
.
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