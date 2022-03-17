Прима-балерина Ольга Смирнова покинула Большой театр и уехала из России

Прима-балерина Ольга Смирнова
покинула Большой театр
и перешла в труппу Голландского национального балета. Ранее Смирнова выступила с критикой «спецоперации», опубликовав 1 марта текст сообщения в телеграм-канале
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«Друзья, мне жаль, что первая публикация на моем канале отнюдь не радостная, но я не могу не сказать, что всеми фибрами души я против [спецоперации]. И дело даже не в том, что, наверное, у каждого второго россиянина на Укpаине живут родные или друзья, не в том, что мой дедушка укpаинец, а я на четверть укpаинка, а в том, что мы продолжаем жить в XX веке, хотя номинально перешли в XXI. Политические вопросы в современном цивилизованном обществе должны решаться исключительно путем мирных переговоров. Я никогда не думала, что мне будет стыдно за Россию, я всегда гордилась талантливыми русскими людьми, нашими культурными, спортивными достижениями. Но теперь проведена черта на до и после. И больно от того, что гибнут люди, а другие лишаются крыши над головой или вынуждены бросать свои дома. И кто бы мог подумать неделю назад, что это всё произойдет с нами, потому что даже если мы не в эпицентре боевых действий, но мы не можем остаться безучастными к глобальной катастрофе»
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