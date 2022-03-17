Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Прима-балерина Ольга Смирнова покинула Большой театр и уехала из России

17 марта
2022 год

Лайфстайл >>
17 марта 2022
Прима-балерина Ольга Смирнова покинула Большой театр и перешла в труппу Голландского национального балета. Ранее Смирнова выступила с критикой «спецоперации», опубликовав 1 марта текст сообщения в телеграм-канале.

Прима-балерина Ольга Смирнова покинула Большой театр и уехала из России

«Друзья, мне жаль, что первая публикация на моем канале отнюдь не радостная, но я не могу не сказать, что всеми фибрами души я против [спецоперации]. И дело даже не в том, что, наверное, у каждого второго россиянина на Укpаине живут родные или друзья, не в том, что мой дедушка укpаинец, а я на четверть укpаинка, а в том, что мы продолжаем жить в XX веке, хотя номинально перешли в XXI. Политические вопросы в современном цивилизованном обществе должны решаться исключительно путем мирных переговоров. Я никогда не думала, что мне будет стыдно за Россию, я всегда гордилась талантливыми русскими людьми, нашими культурными, спортивными достижениями. Но теперь проведена черта на до и после. И больно от того, что гибнут люди, а другие лишаются крыши над головой или вынуждены бросать свои дома. И кто бы мог подумать неделю назад, что это всё произойдет с нами, потому что даже если мы не в эпицентре боевых действий, но мы не можем остаться безучастными к глобальной катастрофе».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
На чёрном фоне: Лиза Арзамасова, Максим Галкин и Данила Козловский
Поиск по меткам
мнениеполитика
персоны
Ольга Смирнова (III)
театры
Большой театр

фотографии >>
Прима-балерина Ольга Смирнова покинула Большой театр и уехала из России фотографии
Прима-балерина Ольга Смирнова покинула Большой театр и уехала из России фотографии
Прима-балерина Ольга Смирнова покинула Большой театр и уехала из России фотографии
Прима-балерина Ольга Смирнова покинула Большой театр и уехала из России фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Евгений Сытый
16 марта ушёл из жизни актёр Евгений Сытый.
Игорь Класс
13 марта ушёл из жизни актёр Игорь Класс.
Вячеслав Кириличев
13 марта ушёл из жизни актёр Вячеслав Кириличев.

День рождения >>

Ольга Арнтгольц
Татьяна Арнтгольц
Сергей Карякин
Анатолий Кацинский
Иван Колесников
Алиса Лозовская
Анна Полупанова
Борис Соколов
Александр Трофимов
Джованна Антонелли
Томас Йен Гриффит
Брэд Дуриф
Лили Коллинз
Дэйн Кук
Куин Латифа
Шандор Печи
все родившиеся 18 марта >>

Афиша кино >>

Париж, я люблю тебя
драма, комедия, мелодрама
Франция, Германия, Лихтенштейн, Швейцария, 2006
Флирт с дьяволом
триллер
США, 2022
Доктор Свисток
комедия
Россия, 2022
Solo
музыкальный фильм
Россия, 2022
Добро пожаловать в Рим. Новые приключения
комедия
Италия, 2021
Икс
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Ласточки Христовы
Россия, 2021
Парни под прикрытием
боевик, триллер
Пуэрто-Рико, США, 2022
Парящий тигр
детский фильм, драма, семейное кино, фильм о животных, экранизация
США, 2021
Утраченные иллюзии
драма, исторический фильм, мелодрама, экранизация
Франция, Бельгия, 2021
Шимпанзе под прикрытием
комедия, семейное кино
Франция, 2021
Мой сосед Тоторо
аниме
Япония, 1988
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram