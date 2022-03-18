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Арнольд Шварценеггер рассказал о человеке, с которого началась его любовь к россиянам

18 марта
2022 год

Лайфстайл >>
18 марта 2022
На фоне реакционной волны русофобии, которая прокатилась по западно-европейским странам в связи с событиями на территории Укpаины, Арнольд Шварценеггер решил записать видео-обращение к россиянам. И в отличие от Байдена, который обращается к россиянам на английском языке в заблокированном в России Твиттере, Арнольд даже потрудился прикрутить к своему обращению субтитры с русским переводом. В своём послании актёр признался в любви к русскому народу и рассказал, с какого именно человека эта любовь началась.

Арнольд Шварценеггер рассказал о человеке, с которого началась его любовь к россиянам
фото: Юрий Власов

«В 1961 году, когда мне было 14 лет, мы с моим другом поехали в Вену на Чемпионат мира по тяжёлой атлетике. Я был среди зрителей, когда Юрий Петрович Власов выиграл чемпионат мира, став первым человеком, поднявшим 200 килограммов над своей головой. Каким-то образом мой друг смог провести нас за кулисы. И вот я, 14-летний мальчик, оказался вдруг перед сильнейшим человеком в мире. Я не мог в это поверить. Он протянул мне ладонь, чтобы пожать мою руку. Его могучая мужская рука поглотила мою мальчишескую руку. Но он был добр. Он улыбнулся мне. Тот день я никогда не забуду. Никогда. Я вернулся домой и повесил его фотографию над кроватью. Вдохновляясь его примером, я сам начал заниматься тяжёлой атлетикой. Мой отец сказал мне, чтобы я убрал его фотографию и нашёл себе пример для подражания среди австрийских или немецких героев. Он злился, и мы вечно ссорились. Он не любил русских - из-за того, что он пережил во время Второй мировой войны. Он был ранен в Ленинграде, когда нацистская армия, в которой он служил, нанесла невосполнимый ущерб этому великому городу и его отважным жителям. Но я не снял фотографию со стены. Потому что мне было безразлично, под каким флагом выступал Юрий Власов.

Арнольд Шварценеггер рассказал о человеке, с которого началась его любовь к россиянам

Мои связи с Россией на этом не закончились, между прочим. Они углубились, когда я ездил туда на бодибилдинг и на съёмки фильмов, и встречался со своими российскими поклонниками. Во время одной из таких поездок я снова встретился с Юрием Власовым. Это было на съёмках «Красной жары», первого американского фильма, получившего разрешение на съёмки на Красной площади. Мы с ним провели вместе целый день. Он был внимательным, добрым, умным и, конечно, очень щедрым...С 14-летнего возраста я испытывал уважение и симпатию к россиянам. Сила и сердечность российского народа всегда вдохновляли меня».

Арнольд Шварценеггер рассказал о человеке, с которого началась его любовь к россиянам
фото: Юрий Власов и Арнольд Шварценеггер

Этим вступлением актёр предварил своё основное сообщение, отметив, что прекрасно понимает неприязнь, которую может вызывать у любого народа критика правительства его страны. А также вспомнил, как сопротивление советского народа сломило представления его отца во время Второй мировой войны.

«Когда мой отец приехал в Ленинград, он был накачан ложью своего правительства. А когда он покинул Ленинград, он был сломлен физически и морально. Он прожил всю свою оставшуюся жизнь с болью. Болью в сломанной спине, от шрапнели, которая всегда служила воспоминанием о тех ужасных годах. И от чувства вины, которую он чувствовал».

К слову, в феврале 2021 года, когда Власов скончался на 86-м году жизни, Шварценеггер написал в своём Твиттере серию постов, посвящённых своему кумиру. «Когда мне посчастливилось узнать его лучше, я просто обалдел. Этот человек был не только великим штангистом - он был великим мыслителем. Он говорил о поэзии и политике, как профессор, и носил с собой книг больше, чем поднимал тяжестей. Он сказал мне, что сила тела ничто по сравнению с силой разума. Он был одним из самых сильных людей в мире и верил в то, что настоящая сила заключается в словах. Он действительно был один в своём роде, и я надеюсь, что каждый сможет найти вдохновение в его истории. Мне повезло быть с ним знакомым и я буду очень по нему скучать».
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Арнольд Шварценеггер рассказал о человеке, с которого началась его любовь к россиянам фотографии
Арнольд Шварценеггер рассказал о человеке, с которого началась его любовь к россиянам фотографии
Арнольд Шварценеггер рассказал о человеке, с которого началась его любовь к россиянам фотографии
Арнольд Шварценеггер рассказал о человеке, с которого началась его любовь к россиянам фотографии
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