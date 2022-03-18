СМИ: У Брюса Уиллиса проблемы с памятью

Согласно информации новозеландского издания «NZ Herald»
, у 66-летнего Брюса Уиллиса начались проблемы с памятью. Предположительно из-за этого актёр в последнее время снимается в малобюджетных проектах для видео-релиза.
Согласно информации IMDB на 2022 год у Уиллиса запланировано участие в 11 проектах, о которых мало что известно. В прошлом месяце популярный ютюб-канал «Half in the Bag» посвятил этому феномену выпуск под названием «Фальшивая кинофабрика Брюса Уиллиса»
, в котором, среди прочего, обсуждается слух о том, что Уиллис слушает текст своих реплик через наушник. Так как уже не в состоянии его запомнить самостоятельно.
Режиссёр Мэтт Эскандари
, снимавший Уиллиса в нескольких фильмах 2019-2020 годов («Приказано: уничтожить», «Дожить до утра» и «Ночь в осаде») в комментариях к выпуску ответил на чьё-то предположение о том, что актёр страдает деменцией. «Да, это правда, я снимал 4 фильма с его участием, так что знаю, о чём говорю. Это грустно - видеть, как такая легенда как Брюс разрушается прямо на твоих глазах. Видел это в течение нескольких лет работы с ним».
Впервые слухи о том, что у Брюса проблемы с памятью, распространило издание «OK!» в январе 2021 года.
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