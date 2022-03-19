Том Хиддлстон и Зави Эштон спровоцировали слухи о помолвке

Британский актёр Том Хиддлстон, известный по роли в фильме «Локи», и актриса Зави Эштон спровоцировали слухи о помолвке. Они появились вместе на церемонии вручения премии BAFTA в минувшее воскресенье, и, как заметили журналисты издания Daily Mail, во время торжественной части Зави всё время прятала руку в складках объёмного розового платья. Вероятно, актриса скрывала от папарацци кольцо, которое вполне может сойти за помолвочное. Его удалось рассмотреть на случайном селфи, опубликованном актрисой Эй Джей Ододу.
фото: Том Хиддлстон, Зави Эштон и Эй Джей Ододу
Зави и Том познакомились в 2019-м году во время совместной работы в бродвейском спектакле «Предательство», и с тех пор не расставались. Но официально роман подтвердился только осенью прошлого года, когда пара вышла вместе в свет.
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