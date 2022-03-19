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Александр Роднянский прокомментировал идею исключить его из «культурной повестки» России

19 марта
2022 год

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19 марта 2022

На днях издание The Insider (внесено в реестр СМИ-иногентов) опубликовало текст письма, в котором глава Минобороны РФ якобы просит министра культуры Ольгу Любимову исключить из «культурной повестки» продюсера Александра Роднянского и Владимира Зеленского, который в прошлом был комедийным актёром. Александр Роднянский прокомментировал текст письма в своём Телеграм-канале.

Александр Роднянский прокомментировал идею исключить его из «культурной повестки» России


Сперва Роднянский отметил, что последние две недели он получает колоссальную поддержку от своих коллег по всему миру: «Хорошие люди. Много хороших людей. Вы не представляете, какое количество коллег со всего света мне написали трогательные письма. Они знали, что я укpaинeц, и они беспокоились за мою семью, спрашивали о детях, родителях, предлагали помощь. Это не было дежурной вежливостью. Это было всерьёз. Хотя и вежливости было достаточно».

Александр Роднянский прокомментировал идею исключить его из «культурной повестки» России

Он добавил, что после публикации текста письма, якобы написанного министром обороны РФ, ему «звонили и писали со всего света – от Джессики Честейн и Альфонсо Куарона до Кевина Макдональда и Венсана Мараваля». Только московские друзья не удостоили его вниманием. Роднянский высказал предположение, почему так могло произойти, и далее перечислил свои заслуги, среди которых назвал номинации его фильмов на «Оскар», призы Каннского кинофестиваля, статуэтки премий «Золотой глобус» и Cesar. Объёмный список достижений Александр лаконично завершил вопросом: «Какой министр обороны может это запретить?».
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Александр Роднянский прокомментировал идею исключить его из «культурной повестки» России фотографии
Александр Роднянский прокомментировал идею исключить его из «культурной повестки» России фотографии
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