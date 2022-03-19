Александр Роднянский прокомментировал идею исключить его из «культурной повестки» России

На днях издание The Insider
(внесено в реестр СМИ-иногентов) опубликовало текст письма, в котором глава Минобороны РФ якобы просит министра культуры Ольгу Любимову исключить из «культурной повестки»
продюсера Александра Роднянского
и Владимира Зеленского
, который в прошлом был комедийным актёром. Александр Роднянский прокомментировал текст письма в своём Телеграм-канале
.
Сперва Роднянский отметил, что последние две недели он получает колоссальную поддержку от своих коллег по всему миру: «Хорошие люди. Много хороших людей. Вы не представляете, какое количество коллег со всего света мне написали трогательные письма. Они знали, что я укpaинeц, и они беспокоились за мою семью, спрашивали о детях, родителях, предлагали помощь. Это не было дежурной вежливостью. Это было всерьёз. Хотя и вежливости было достаточно»
.
Он добавил, что после публикации текста письма, якобы написанного министром обороны РФ, ему «звонили и писали со всего света – от Джессики Честейн и Альфонсо Куарона до Кевина Макдональда и Венсана Мараваля»
. Только московские друзья не удостоили его вниманием. Роднянский высказал предположение, почему так могло произойти, и далее перечислил свои заслуги, среди которых назвал номинации его фильмов на «Оскар», призы Каннского кинофестиваля, статуэтки премий «Золотой глобус» и Cesar. Объёмный список достижений Александр лаконично завершил вопросом: «Какой министр обороны может это запретить?»
.
обсуждение >>