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СМИ: Янина Студилина и Александр Роднянский-младший расстались

19 марта
2022 год

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19 марта 2022
Актриса Янина Студилина и сын продюсера Александра Роднянского (тоже Александр) вместе больше 12 лет: по слухам они начали встречаться в 2008 году, вскоре поженились, а шесть лет назад стали родителями. Однако сейчас, как заметил Телеграм-канал «Антиглянец», супруги могли расстаться: пока Роднянский-младший консультирует президента Зеленского, Янина находится в Москве и ведёт привычную жизнь. Политическую ситуацию актриса тоже никак не комментировала.

СМИ: Янина Студилина и Александр Роднянский-младший расстались
фото: Александр Роднянский-младший и Янина Студилина

«И вот в сложной политической ситуации, когда Роднянский-старший покинул Россию и активно выражает свою критическую позицию в Инстаграме, Роднянский-младший вообще лично консультирует укpaинcкoгo президента Зеленского, Студилина пишет в Инсте: «Я дома, в Москве», готовится к премьере сериала на СТС, чекинится в спортзале и театре и призывает поклонников общаться с ней в Телеграме и ВК… Интересная ситуация. Неужели разошлись?», – высказали предположение авторы Телеграм-канала.

СМИ: Янина Студилина и Александр Роднянский-младший расстались

СМИ: Янина Студилина и Александр Роднянский-младший расстались

СМИ: Янина Студилина и Александр Роднянский-младший расстались
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СМИ: Янина Студилина и Александр Роднянский-младший расстались фотографии
СМИ: Янина Студилина и Александр Роднянский-младший расстались фотографии
СМИ: Янина Студилина и Александр Роднянский-младший расстались фотографии
СМИ: Янина Студилина и Александр Роднянский-младший расстались фотографии
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