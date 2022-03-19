Как в сериале: Ким Кэтролл снялась в рекламе Farfetch

Ким Кэтролл снялась в рекламном кампейне одной из крупнейших онлайн-площадок по продаже дизайнерской одежды Farfetch (ныне приостановившей свою деятельность в России) вместе с актёром Джошем Хартнеттом и музыкантами Стивом Лейси и Марией Изабель.
фото: Ким Кэтролл
фото: Ким Кэтролл
Для участия в кампании пригласили героев разных возрастов, чтобы показать, как мода объединяет и даёт каждому свободу быть собой: «Речь идёт о свободе носить то, что вы хотите, для себя. Всё это ремикс»,— сказалРоноджой Дам, старший глобальный директор по бренду Farfetch. Съёмка вдохновлена стилем нулевых, который, по всей видимости, с нами ещё надолго.
обсуждение >>