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Как в сериале: Ким Кэтролл снялась в рекламе Farfetch

19 марта
2022 год

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19 марта 2022
Ким Кэтролл снялась в рекламном кампейне одной из крупнейших онлайн-площадок по продаже дизайнерской одежды Farfetch (ныне приостановившей свою деятельность в России) вместе с актёром Джошем Хартнеттом и музыкантами Стивом Лейси и Марией Изабель.

Как в сериале: Ким Кэтролл снялась в рекламе Farfetch
фото: Ким Кэтролл

Как в сериале: Ким Кэтролл снялась в рекламе Farfetch
фото: Ким Кэтролл

Для участия в кампании пригласили героев разных возрастов, чтобы показать, как мода объединяет и даёт каждому свободу быть собой: «Речь идёт о свободе носить то, что вы хотите, для себя. Всё это ремикс»,— сказал Роноджой Дам, старший глобальный директор по бренду Farfetch. Съёмка вдохновлена стилем нулевых, который, по всей видимости, с нами ещё надолго.

Как в сериале: Ким Кэтролл снялась в рекламе Farfetch
фото: Ким Кэтролл

Как в сериале: Ким Кэтролл снялась в рекламе Farfetch
фото: Ким Кэтролл

Как в сериале: Ким Кэтролл снялась в рекламе Farfetch
фото: Джош Хартнетт

Как в сериале: Ким Кэтролл снялась в рекламе Farfetch
фото: Мария Изабель

Как в сериале: Ким Кэтролл снялась в рекламе Farfetch
фото: Стив Лейси
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Как в сериале: Ким Кэтролл снялась в рекламе Farfetch фотографии
Как в сериале: Ким Кэтролл снялась в рекламе Farfetch фотографии
Как в сериале: Ким Кэтролл снялась в рекламе Farfetch фотографии
Как в сериале: Ким Кэтролл снялась в рекламе Farfetch фотографии
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