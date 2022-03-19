Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Тест – какой твой фильм 2022
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сергей Полунин перенёс срочную операцию

19 марта
2022 год

Лайфстайл >>
19 марта 2022

Артист балета Сергей Полунин получил травму ноги и был экстренно прооперирован. Об этом 14 марта сообщила его возлюбленная Елена Ильиных, опубликовав в Инстаграме фотографии из больницы.

Сергей Полунин перенёс срочную операцию


После операции Полунин написал, что у него было повреждено ахиллово сухожилие на правой ноге. Сейчас артист проходит курс восстановления в ОАЭ, и на ближайшие несколько месяцев его выступления будут отменены: «Восстанавливаюсь быстро – спасибо лучшим людям за то, что сшили мою ногу. Надеюсь, что буду сильнее, чем раньше. Из-за множества травм было почти невозможно прыгать с правой ноги. Надеюсь, с новым ахиллом будет лучше. Выступать нельзя в течение нескольких месяцев. Я не могу дождаться, когда вернусь и буду танцевать вживую для людей. Шоу перенесены на несколько месяцев позже», – рассказал Сергей.

Сергей Полунин перенёс срочную операцию
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Сергей Полунин и Елена Ильиных рассказали о родительстве и выборе имени для второго ребёнка
Сергей Полунин и Елена Ильиных ждут второго ребёнка
Поиск по меткам
здоровье
персоны
Сергей Полунин

фотографии >>
Сергей Полунин перенёс срочную операцию фотографии
Сергей Полунин перенёс срочную операцию фотографии
Сергей Полунин перенёс срочную операцию фотографии
Сергей Полунин перенёс срочную операцию фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «1917»

Скорбим

Наталья Назарова
17 марта ушла из жизни актриса Наталья Назарова.
Сергей Сорогин
17 марта ушёл из жизни актёр Сергей Сорогин.
Евгений Сытый
16 марта ушёл из жизни актёр Евгений Сытый.

День рождения >>

Николай Басканчин
Артём Быстров
Алиса Золоткова
Марина Игнатова
Елизавета Кононова
Оксана Коростышевская
Сабира Кумушалиева
Иван Тимченко
Сергей Требесов
Урсула Андрес
Клаудио Бизио
Гленн Клоуз
Морис Роевз
Кент Смит
Брюс Уиллис
Луи Хэйворд
все родившиеся 19 марта >>

Афиша кино >>

Париж, я люблю тебя
драма, комедия, мелодрама
Франция, Германия, Лихтенштейн, Швейцария, 2006
Флирт с дьяволом
триллер
США, 2022
Доктор Свисток
комедия
Россия, 2022
Solo
музыкальный фильм
Россия, 2022
Добро пожаловать в Рим. Новые приключения
комедия
Италия, 2021
Икс
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Ласточки Христовы
Россия, 2021
Парни под прикрытием
боевик, триллер
Пуэрто-Рико, США, 2022
Парящий тигр
детский фильм, драма, семейное кино, фильм о животных, экранизация
США, 2021
Утраченные иллюзии
драма, исторический фильм, мелодрама, экранизация
Франция, Бельгия, 2021
Шимпанзе под прикрытием
комедия, семейное кино
Франция, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен