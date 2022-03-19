Сергей Полунин перенёс срочную операцию

Артист балета Сергей Полунин
получил травму ноги и был экстренно прооперирован. Об этом 14 марта сообщила его возлюбленная Елена Ильиных
, опубликовав
в Инстаграме фотографии из больницы.
После операции Полунин написал
, что у него было повреждено ахиллово сухожилие на правой ноге. Сейчас артист проходит курс восстановления в ОАЭ, и на ближайшие несколько месяцев его выступления будут отменены: «Восстанавливаюсь быстро – спасибо лучшим людям за то, что сшили мою ногу. Надеюсь, что буду сильнее, чем раньше. Из-за множества травм было почти невозможно прыгать с правой ноги. Надеюсь, с новым ахиллом будет лучше. Выступать нельзя в течение нескольких месяцев. Я не могу дождаться, когда вернусь и буду танцевать вживую для людей. Шоу перенесены на несколько месяцев позже»
, – рассказал Сергей.
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