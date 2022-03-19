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Ингрид Олеринская вышла замуж

19 марта
2022 год

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19 марта 2022
Ингрид Олеринская вышла замуж 14 марта – в день, когда ей исполнилось 30 лет. Актриса редко делится подробностями личной жизни, поэтому свадьба для многих её поклонников и коллег стала неожиданностью. Журнал Hello! поговорил с Олеринской о её супруге.

Ингрид Олеринская вышла замуж


«Имя я вам не скажу, но он не из мира кино. Чему я очень рада. Познакомились мы на выходе из заведения, в котором оба предпочитали проводить время. Теперь мы ходим туда вместе. Изначально предложение пожениться было сказано скорее в шуточной форме, чем всерьез… Но довольно скоро мы поняли, что действительно хотим связать себя узами брака», – рассказала Ингрид. В день бракосочетания актриса поделилась фотографией из ЗАГСа, которую лаконично подписала: «Что-что, а достойные подарки на день рождения я себе умею делать».

Ингрид Олеринская вышла замуж
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Ингрид Олеринская вышла замуж фотографии
Ингрид Олеринская вышла замуж фотографии
Ингрид Олеринская вышла замуж фотографии
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