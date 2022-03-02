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Создательницу «Орла и решки» Нателлу Крапивину лишили российского гражданства

2 марта
2022 год

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2 марта 2022

Нателлу Крапивину, продюсера шоу «Орёл и решка», фильмов «Кислота», «Орёл и решка. Кино» и других, лишили российского гражданства. Нателла родилась в Азербайджане, после учёбы переехала в Киев, а последние годы жила в Москве. В релизе пресс-центра МВД России говорится, что в процедуре получения гражданства были допущены ошибки.

Создательницу «Орла и решки» Нателлу Крапивину лишили российского гражданства

«Установлено, что при подаче заявления о приеме Н.В. Крапивиной (на тот момент являвшейся несовершеннолетней) в гражданство Российской Федерации её законным представителем не был представлен полный пакет документов. В этой связи Н.В. Крапивина и её сестра А.В. Алиева гражданами России не являются, их паспорта признаны выданными в нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка», – говорится в официальном заявлении ведомства.

Проверка была проведена после жалобы члена Совета по правам человека при президенте РФ Кирилла Кабанова, который возмутился постами Крапивиной в соцсетях. Он указал, что Нателла выражает жёсткую критику действий властей России, использует «русофобские высказывания» и «aгрeccивныe комментарии» под постами в поддержку военной спецоперации.
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Создательницу «Орла и решки» Нателлу Крапивину лишили российского гражданства фотографии
Создательницу «Орла и решки» Нателлу Крапивину лишили российского гражданства фотографии
Создательницу «Орла и решки» Нателлу Крапивину лишили российского гражданства фотографии
Создательницу «Орла и решки» Нателлу Крапивину лишили российского гражданства фотографии
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