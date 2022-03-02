«Я лечу, а не улетаю»: Ксения Собчак ответила на слухи об эмиграции из России

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2 марта Создательницу «Орла и решки» Нателлу Крапивину лишили российского гражданства На её высказывания в соцсетях пожаловался член СПЧ