«Я лечу, а не улетаю»: Ксения Собчак ответила на слухи об эмиграции из России

Сегодня в сети появилась новость о том, что Ксения Собчак покидает Россию и летит в Стамбул. В своём Телеграм-канале телеведущая прокомментировала слухи об эмиграции – она написала, что действительно уезжает из страны, но её поездка была давно запланирована.
фото: Ксения Собчак с сыном
«Я лечу, а не улетаю. Сейчас у ребёнка каникулы в школе, и мы летим в отпуск, давно запланированный (обещания – даже ребёнку – надо исполнять). Так я следую собственному совету не поддаваться панике. Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, «тупичков» и яхт. Муж в Москве – приходите завтра на его «Дядю Лёву», он там играет. Репетирует и готовит театр к открытию. Мы не можем никак повлиять на то, что происходит, мы можем только работать. И не истерить. Так что вот такие новости, никакого незапланированного отъезда, всё ок», – написала Ксения.
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