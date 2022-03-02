«Утром я ощущал своё превосходство»: Алексей Чадов о пользе ранних подъёмов

Когда мы взрослеем, рациональность, как правило, берёт верх над волей, распорядок дня приходит в норму и поздние подъёмы сменяются на ранние. В недавнем интервью Алексей Чадов
рассказал, как с возрастом изменились его привычки.
Раньше Алексей ложился спать под утро, а сейчас старается засыпать не позже полуночи: «Я изменился кардинально. Лет с тридцати пяти. Ты думаешь: «Так, сегодня пятница, если посижу с друзьями, лягу в два, а субботу просплю, день будет неполноценным». И начинаешь выстраивать по-другому жизнь, потому что в субботу хочется проснуться утром и потренироваться. Когда у меня был актёрский взлёт, я жил ночью. Мы с братом созванивались часов в 11 вечера и говорили: «Привет!» – «Привет! Какие планы?» И в час ночи шли в кино. Потом возвращались домой и опять смотрели кино. А где-то в 4-5, иногда в 6-7 часов утра ложились. Так я жил достаточно долго. А сейчас в 11-12 часов вечера засыпаю. Я стал любить утро»
, – рассказал актёр.
И хотя преимущество ранних подъёмов налицо, о прошедшей молодости актёр не жалеет: «Молодость тебе и дана на то, чтобы ты рок-н-ролльничал и жил ночью. А сейчас другой период. Вы не представляете, как утром прекрасно пишется. Голова чистая. А вечером я уже тяжело пишу, прямо мучаю себя. Вы думаете, зря, что ли, миллионеры в пять утра встают, просто так? Все, кто успешен, кто добивается каких-то высот, знают про это особенное время. Утром рано на свежую голову приходит очень много открытий, решаются самые сложные вопросы. Я на съёмках это очень хорошо почувствовал. В шесть тридцать я снимал уже. Утром я чувствовал, что я самый сильный здесь, вот прямо ощущал своё превосходство. Я быстро соображал, обрабатывал информацию, принимал решения. Моё подсознание не было заглушено алкоголем, чем-то ещё, и энергия просто пёрла. Такой режим помогает достичь нужных результатов и определённых высот»
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