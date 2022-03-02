Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Тест – какой твой фильм 2022
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Утром я ощущал своё превосходство»: Алексей Чадов о пользе ранних подъёмов

2 марта
2022 год

Лайфстайл >>
2 марта 2022

Когда мы взрослеем, рациональность, как правило, берёт верх над волей, распорядок дня приходит в норму и поздние подъёмы сменяются на ранние. В недавнем интервью Алексей Чадов рассказал, как с возрастом изменились его привычки.

«Утром я ощущал своё превосходство»: Алексей Чадов о пользе ранних подъёмов

Раньше Алексей ложился спать под утро, а сейчас старается засыпать не позже полуночи: «Я изменился кардинально. Лет с тридцати пяти. Ты думаешь: «Так, сегодня пятница, если посижу с друзьями, лягу в два, а субботу просплю, день будет неполноценным». И начинаешь выстраивать по-другому жизнь, потому что в субботу хочется проснуться утром и потренироваться. Когда у меня был актёрский взлёт, я жил ночью. Мы с братом созванивались часов в 11 вечера и говорили: «Привет!» – «Привет! Какие планы?» И в час ночи шли в кино. Потом возвращались домой и опять смотрели кино. А где-то в 4-5, иногда в 6-7 часов утра ложились. Так я жил достаточно долго. А сейчас в 11-12 часов вечера засыпаю. Я стал любить утро», – рассказал актёр.

«Утром я ощущал своё превосходство»: Алексей Чадов о пользе ранних подъёмов

И хотя преимущество ранних подъёмов налицо, о прошедшей молодости актёр не жалеет: «Молодость тебе и дана на то, чтобы ты рок-н-ролльничал и жил ночью. А сейчас другой период. Вы не представляете, как утром прекрасно пишется. Голова чистая. А вечером я уже тяжело пишу, прямо мучаю себя. Вы думаете, зря, что ли, миллионеры в пять утра встают, просто так? Все, кто успешен, кто добивается каких-то высот, знают про это особенное время. Утром рано на свежую голову приходит очень много открытий, решаются самые сложные вопросы. Я на съёмках это очень хорошо почувствовал. В шесть тридцать я снимал уже. Утром я чувствовал, что я самый сильный здесь, вот прямо ощущал своё превосходство. Я быстро соображал, обрабатывал информацию, принимал решения. Моё подсознание не было заглушено алкоголем, чем-то ещё, и энергия просто пёрла. Такой режим помогает достичь нужных результатов и определённых высот».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Мир капитализма эгоистичен»: Алексей Чадов рассказал, почему не хочет жениться во второй раз
Поиск по меткам
здоровье
персоны
Алексей Чадов

фотографии >>
«Утром я ощущал своё превосходство»: Алексей Чадов о пользе ранних подъёмов фотографии
«Утром я ощущал своё превосходство»: Алексей Чадов о пользе ранних подъёмов фотографии
«Утром я ощущал своё превосходство»: Алексей Чадов о пользе ранних подъёмов фотографии
«Утром я ощущал своё превосходство»: Алексей Чадов о пользе ранних подъёмов фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Горячий снег»

Скорбим

Андрей Нагорнов
2 марта ушёл из жизни актёр Андрей Нагорнов.
Сергей Греков
27 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Греков.
Виктор Татарский
27 февраля ушёл из жизни актёр, радиоведущий Виктор Татарский.
Анна Сумская
27 февраля ушла из жизни актриса Анна Сумская.

День рождения >>

Дмитрий Белякин
Юрий Богатырёв
Евгений Дятлов
Олег Масленников (II)
Михаил Пореченков
Ия Саввина
Борис Смолкин
Олег Стальчук
Даниил Страхов
Стефано Аккорси
Пилу Асбек
Джон Бон Джови
Дэниел Крэйг
Ребел Уилсон
Жан-Ги Фешнер
Джон Финч
все родившиеся 2 марта >>

Афиша кино >>

Эта безумная любовь
мелодрама, экранизация
Франция, Бельгия, 2021
Хочу замуж
романтическая комедия
Россия, 2022
Касабланка
военный фильм, драма, мелодрама
США, 1942
Господин Никто
драма, мелодрама, научная фантастика, фэнтези
Бельгия, Великобритания, Германия, Канада, Люксембург, США, Франция, 2009
Три цвета: Белый
драма, комедия
Польша, Франция, Швейцария, 1994
Герой
драма, триллер
Иран, Франция, 2021
Авантюристки
комедия, мелодрама
Италия, Марокко, 2020
Брат во всём
драма
Россия, 2022
История моей жены
драма, мелодрама, экранизация
Венгрия, Франция, Италия, Германия, Мальта, 2021
Лунные приключения
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Австрия, Германия, 2021
Опасная вечеринка
драма, фильм ужасов
Великобритания, 2021
От кутюр
драма, комедия
Франция, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram