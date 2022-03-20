«Да, я не сплю!»: Елена Подкаминская о трудностях материнства

В феврале 2020 года Елена Подкаминская
родила сына Сашу
, который стал третьим ребёнком в семье. В недавнем интервью журналу «ОК!»
Елена рассказала, какого это – воспитывать троих детей и строить карьеру актрисы.
О том, как важно быть вместе с детьми
«Конечно, желание женщины хорошо себя чувствовать понятно, но знаешь, есть в жизни человека то, во что он верит и отступить от этого не может. Как говорится, «на том стою и не могу иначе». Я вот не представляю для себя роды с эпидуральной анестезией. Ну не хочу я кормить ребёнка смесью, когда я создана для того, чтобы родить его естественным образом и кормить грудью. Ну не мой это путь, когда мама не держит ребёнка под своим крылом и почти сразу разрывает с ним столь необходимый малышу телесный контакт, дающий успокоение, эмоциональную привязанность, связь и чувство безопасности. Всё то, что является важнейшими составляющими его правильного развития. Такой подход — не просто красивые слова, а огромный труд. В общем, для меня родительство затратно. Я всё жду, что вот-вот мне станет легче, но... пока не становится. Помощники, конечно, у меня есть, иначе бы я не выжила: мою работу ведь никто не отменял!»
О режиме дня и ночи
«Мне не нравится в соцсетях или в интервью говорить, например, как мне тяжело, жаловаться, сколько часов я сплю и сплю ли вообще. Скорее мне хочется поделиться зарядом радости и позитива, а не озабоченностью. Но так как это наша четвёртая обложка, окей, давай начистоту: да, я не сплю! Такой опции в моей жизни нет. Если раньше я могла четко определить границу между днём и ночью, то за последние пять лет материнства она исчезла, появилось ощущение непрерывности. И удивительное дело, не могу отучить себя не хотеть спать. Зараза, спать хочется! Особенно ночью»
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О навыке самосовершенствоваться
«Когда нарушается эмоциональное равновесие и кто-то из детей не в духе, я, хоть убей, сильно расстраиваюсь. Понимаешь, мне важно, чтобы все были довольны. Я счастлива, когда все рады. Знаешь, меня всегда удивляло, что в профессии люди постоянно учатся и совершенствуются, а в самой важной сфере жизни — родительстве — остаются дилетантами и незнайками. Мне повезло с наставниками и проводниками, и всё же каждый день с детьми — это огромный и сложный труд. Чаще больший, чем в профессии. Как банально бы это ни звучало. Я научилась терпеливо наблюдать за ребёнком, мне всегда важно знать, что с ним происходит, каковы мотивы его действия, как он себя чувствует, каков его эмоциональный тонус. Именно это помогает понимать смысл его поведения и направлять спорные ситуации в нужное русло»
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О главном в воспитании детей
«Я думаю, главное в воспитании детей — помочь им самим установить всё правильное, что мы, взрослые, для них изобрели. Тебе кажется, что это невозможно?! Нет, возможно, хотя трудно, требует очень большого терпения, собственного креатива и отдачи. Надо просто довериться и пойти за любопытством ребёнка, за его «я хочу», научиться его понимать и, самое главное, говорить с ним на его языке, то есть играть. Игра — это и интерес, и любовь, и доверие, и развитие. Я не люблю «бить в лоб», читать нотации и чего-то добиваться нажимом. Я готова терпеливо подождать, пока он сам для себя приспособит свое тело к ловкости и точной координации. Ребёнок должен быть не издёрганным и затюканным, а свободным, инициативным и самостоятельным»
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О границах работы и дома
«Если говорить об общении с близкими людьми, дома вообще нет никакой Елены Подкаминской как актрисы. Только Полина в курсе, что происходит в моей работе и чем я занимаюсь. Ева недавно на вопрос «кем работает твоя мама?», немного поразмыслив, сказала: «Алктлиса ты?!» Одним словом, ни о какой диве речи быть не может. Младшие пока ещё удивляются, когда я прихожу после какого-то светского мероприятия при полном марафете. Они в прихожей замирают, такие: «О, неужели это мама?», не решаясь подойти. Но привычную маму видят чаще»
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