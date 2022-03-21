«Мне дали понять, что возвращаться нежелательно»: Чулпан Хаматова об эмиграции

Слухи об отъезде Чулпан Хаматовой
из России появились
ещё две недели назад, и, как оказалось, актриса действительно уехала из страны. В интервью Катерине Гордеевой
Чулпан рассказала, почему покинула родину и почему боится возвращаться обратно.
«Я не смогу называть чужое горе, боль, чужую трагедию, гуманитарную катастрофу чем-то освобождающим. Я не смогу называть в**ну какими-то другими словами. Я боюсь возвращаться. Чтобы мне вернуться в Россию, у меня есть два выхода: первый – перестать говорить, что это в**на. Второй – не обращать внимания на то, что я вижу своими глазами и получаю от своих укpaинcкиx друзей. Врать себе, миру, жить не по правде. Это в лучшем случае, если не заставят чёрное назвать белым. Попросить прощения за то, что я не поддержала начало вoeннoй операции. И играть по правилам игры, которые мне будут диктовать. Это единственный способ, чтобы вернуться и не сесть в тюрьму»
.
«Мне дали понять, что возвращаться нежелательно. Я не верю даже тем людям, которые дают гарантии, что меня не тронут. Потому что президент моей страны обещал мне и всему миру, что в**ны не будет»
.
Вместе с Чулпан в Ригу поехали трое её детей. Они не сразу поддержали идею эмиграции, однако актриса смогла их убедить: «Чтобы нам там выжить, для этого я и вы все должны будете научиться врать, молчать, проходить мимо чужого горя, делать вид, что вы его не видите. Не говоря уже о будущих перспективах дальнейшей жизни»
, – вспоминает она свои слова. Чулпан отметила, что она не хочет «сгущать краски»
и навязывать свою личную оценку происходящего тем, кто остался: «Плохо и больно всем»
, – сказала актриса.
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