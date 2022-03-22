«Россия не знает вкуса свободы»: Александр Сокуров об отказе российского общества от демократии

Режиссёр Александр Сокуров
стал героем нового выпуска ютюб-шоу #ещёнепознер
, в котором дал оценку сложившейся политической ситуации в России и аккуратно предположил, что ожидает страну в обозримом будущем. Ещё в 2008 году Сокуров, выступая на телевидении, заявил
: «Россию ждёт тяжелейшая вoйнa с Укpаиной и тяжелейший конфликт, возможно, с Казахстаном. Я не говорю сейчас об экспансии Китая, эта проблема квази-тяжелая. Я не вижу ни в каких современных политических и экономических поступках государства ничего, чтобы говорило о том, что кто-то задумывается о будущих назревающих тяжелейших конфликтах. Я не вижу, чтобы решалась кавказская проблема, а она с каждым годом будет более и более острой. На Кавказе зреет внутренний гуманитарный кризис в отношениях с русскими и с Россией»
. Вспоминая это выступление, режиссёр заявил, что на подобные умозаключения указывали многие политические сигналы и настроения в обществе.
«Не надо быть семи пядей во лбу. Кроме накапливающегося и растущего национального противостояния было ещё много политических сигналов, которые говорили об этом. Кроме того, побывав до этого в Кривом Роге и в Киеве, поучившись в институте с моими ровесниками из Укpаины, я хорошо видел, что мы очень разные. Что это два разных народа, две разные культуры, два разных темперамента. Два разных мира мотиваций. И это говорило о том, что просто так это не может продолжаться. Но главным тогда было очевидное для меня взаимное национальное раздражение.
Но как сейчас президент не желает говорить по поводу национальных вопросов, когда я прорываюсь и сдуру начинаю говорить об этом, имея в виду Кавказ и не только Кавказ. Так и тогда это очевидно было. Это огромная проблема национально-религиозного мотивированного столкновения. Которое можно избежать. И тогда можно было избежать. И сейчас кое-чего можно избежать…Пока ещё можно. Вернуться к Конституционным нормам. Но это не делается. Не делается ничего, что должно делаться по законам Российской Федерации. И конституционный суд должен вести себя по-другому - активно, встревоженно. Это всё признаки политической деградации. Она была видна и в 2007 году, и раньше. Политическая деградация в данном случае - это деградация профессионализма всех политических институтов»
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«Мы оказываемся в обстоятельствах, когда многие принципы изжили себя. Но признаться в том, что нужно серьёзно работать и думать над этим, часть общества, которая занимается строительством, правлением и надзором над нами, не хочет. Ни одно правительство в мире не хочет серьезного размышления о том, что надо эволюционировать. И, конечно, этого не хотят органы так называемого правопорядка, которые уже выродились до такой степени, что стали органами подавления, а не правопорядка. Попытка говорить с президентом страны…Я дважды выступал с предложением о том, что нужно начать серьезно думать о том, как должна Россия быть построена. Что все институты, которые существуют сегодня, изжили себя»
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Ближайшее будущее россиян и России, по мнению режиссёра, неутешительно. «Для меня очевидно, что дальнейшее существование в этих параметрах невозможно. Мне кажется, что то, что сейчас происходит - это событие не менее тяжелое и губительное и необратимое по последствиям, чем то, что произошло в 1917 году в России. Мы тогда поделили мир. И сейчас мы что-то такое сделали, что не поддаётся никакому формулированию даже…Плохо, когда нельзя отступить назад. Отступить, сесть, посидеть, подумать и сказать “Боже, как же мы ошиблись”. Но нельзя так. То, что сейчас происходит - это необратимость.
Я предполагаю, что нас ожидает через месяц-два. Но я не буду говорить, потому что сказанное может осуществиться, а у не сказанного есть возможность и не быть. Но пока мы идём теми же темпами, как шли, когда произошёл революционный переворот и свержение монархического режима. У нас сейчас нет терминологического определения сути произошедшего и нам кажется, что это просто в***а или операция военная. Не в***а и не операция. А в каком-то смысле выход в нулевую точку. Это плохо для всех для нас»
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Причиной того, что российское общество движется по заколдованному кругу, режиссёр считает его неспособность извлекать уроки из собственного исторического опыта. Следствием этого является не очень большое разнообразие этого опыта. «В том, что нас сейчас беспокоит и о чём мы сейчас говорим, ничего нет нового. На повестке дня жизнь и существование нашего российского общества. Ни одного нового вопроса. Только те самые старые вопросы, умытые слезами и кровью. На которые мы не отвечали и не готовы были ответить. Расплачиваемся за то, что мы ничего не поняли из сталинского периода. Мы как народ ничего не поняли, что это было. И церковь православная не поняла, простила всё. И истребления монахов, безобидных людей, которых резали как скот, живьём закапывали в землю, расстреливали. В лагерях гнили эти люди»
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«Россия не знает вкуса свободы…В народном сознании нет этого чувства и понимания. Его просто нет. Ему неоткуда взяться. А может быть всё проще…В своё время очень давно тот же Путин сказал, что если в стране начнётся какой-то кризис и начнутся какие-то колебания в выборе средств, методов и направления действий, то уверяю вас, именно народ страны поставит на место власть и скажет, что нам это ваше демократическое устройство не нужно. Я хорошо это помню, это совпадало с моей позицией, с тем, что я Ельцину говорил много раз. “Всё вернётся, Борис Николаевич, не расслабляйтесь”. Он на меня обижался. Однажды так обиделся, что мы две недели не виделись. Может, поэтому нас и боятся, что мы многого ещё не чувствовали, многого не вкусили. Кроме войн по-настоящему глубоко мы не смогли ни прочувствовать, ни понять ничего. И то, потому что жертвы были непомерные»
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По мнению режиссёра, необходимая для трансформации общества рефлексия на тему массовых репрессий в советскую эпоху невозможна без последовательной просветительской работы. Которую никто на территории постсоветского пространства не выполнял. «Защитная реакция у большого числа людей понятна. Потому что в радикальную работу не могут окунуться миллионы. Важно, чтобы кормчие поняли это и шаг за шагом всё могли бы разъяснить и рассказать. Учителя. Люди в культуре. Люди в так называемых правоохранительных органах - они все, как это ни странно, должны быть едины в том, что мы или проведем настоящую трансформацию или мы, в конечном счёте, перестанем существовать как Россия, как государство. И тут ничего не будет сверхъестественного. Я даже думаю, что большая часть населения спокойно перенесёт все эти катаклизмы - рассыпание государства, рассыпание страны. Ну вот как сейчас огромное число поддерживают военную операцию. Адаптируются ко всему. Страна, разорванная на такие маленькие регионы, лишённая сельского населения, она к чему угодно адаптируется. Только бы не радиационное заражение»
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Ещё одной бедой современного российского общества Сокуров считает пренебрежение гуманитарными ценностями. «Голосуйте за тех, для кого гуманитарные ценности выше политических. Я в своё время предлагал этот лозунг многим оппозиционным партиям. Никто не принял этот тезис. Отрыв от гуманитарных принципов, от гуманитарной схемы - всегда приводит к беде. Потому что в 90 случаях из 100 политическим способом найти выход из положения невозможно. Только переходя на диапазоны гуманитарных принципов можно остановить то, что происходит сегодня в Укpаине. Но ни у кого нет этого в голове. У политиков нет этого инструмента. Они его не знают просто. Это не скальпель, которым они привыкли работать. У них надо отбирать скальпели. И хирургия должна перестать быть главным методом решения в отношениях между людьми»
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Возможное противостояние с Казахстаном, о котором Сокуров говорил в 2008 году, до сих пор кажется ему вполне реальным сценарием. «Там может быть очень непростая ситуация…Тот фронт прикрыть уже не удастся. Там могут схлестнуться слишком масштабные силы, с которыми моя страна не справится, конечно. Потом, мы же не адекватны своим амбициям»
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В разгоне, закрытии и блокировке всех независимых СМИ Сокуров также видит ужасную перспективу для молодого поколения россиян. «Вы можете сколь угодно биться на своих политических ристалищах, но у вас нет никакого права останавливать развитие в этой стране и накидывать удавку на шею молодых людей. У вас нет этого права. Это преступление. Это грозит решительным замедлением развития и обездоленностью молодых людей. У них доли не будет. Не знаю, понятно ли, что значит на русском языке слово “доля”. Нельзя насиловать молодёжь. Дети от этого не родятся»
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