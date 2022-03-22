Михаил Барышников призвал Запад не бойкотировать российских артистов и спортсменов

Танцовщик Михаил Барышников
открыто осудил бойкот российских артистов, от сотрудничества с которыми отказываются престижные европейские театры, и спортсменов, которым закрыли доступ на международные соревнования. В интервью «The Guardian»
Барышников, сам когда-то сбежавший от тоталитарного режима, призвал Запад не наказывать артистов и спортсменов за [спецоперацию], а подумать о том, чем эти люди могут рисковать.
«Открытый обмен в искусстве — это всегда хорошо. Неправильно возлагать тяжесть политических решений [властей] на плечи артистов и спортсменов, родственники которых могут быть под угрозой на родине. Для людей в уязвимой позиции нейтралитет — уже мощное высказывание. И если вы хотите от меня конкретики, то Даниил Медведев должен участвовать в Уимблдоне»
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По мнению артиста, Россия и так уже вернулась во времена Сталина, поэтому не стоит усугублять: «Искусство — это сопутствующий ущерб, и невозможно предположить, чем это обернется»
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Барышников также выразил опасения, что для российского общества в скором времени закроется дверь в будущее. «В данный момент Россия переходит Рубикон. Она либо найдёт возможность положить конец этому конфликту и жить в глобальном открытом обществе, или её отбросит в прошлое без надежды на выздоровление»
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«В пьесе Чехова "Чайка" Тригорин говорит об ощущении отсталости (России) от современного мира. Он чувствует себя как старый бедный мужик, который приезжает на станцию и видит, как его поезд отъезжает в облаке пара. Он бежит, чтобы поймать его, но знает: что бы он ни делал, поезд будет уходить все дальше и дальше. Россия опасно близка к ситуации этого бедного мужика, и я уверен: миллионы россиян, особенно молодых, предпочли бы оказаться в этом паровозе»
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