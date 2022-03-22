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Мария Машкова отказала отцу в просьбе вернуться в Россию и попросить прощения за «предательство»

22 марта
2022 год

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22 марта 2022

С начала спецоперации в Укpаине во множестве российских семей, как это уже случалось в 2014 году, произошёл раскол на основании расхождения в политических взглядах и гуманистических принципах. Эта трещина, разделившая отцов и детей, прошла по всем стратам российского общества, и публичные персоны не стали исключением. Одними из жертв этого раскола стали Владимир Машков и его дочь Мария Машкова, которая уже шесть лет живёт с мужем и детьми в США.

Мария Машкова отказала отцу в просьбе вернуться в Россию и попросить прощения за «предательство»
фото: Мария и Владимир Машковы

Ещё в начале марта Мария довольно чётко обозначила своё мнение о спецоперации. Назвав вещи своими именами, она попросила прощения у своих родственников, которые не разделяли её точку зрения. После того, как Владимир Машков выступил на концерте в честь годовщины присоединения Кpыма, Мария тоже решила выйти в публичное поле. В комментарии телеканалу CNN Мария рассказала, что отец настоятельно просил её приехать и покаяться.

Мария Машкова отказала отцу в просьбе вернуться в Россию и попросить прощения за «предательство»

«То, что сейчас происходит, это невообразимо, и тот факт, что такое множество россиян, включая моего отца, верят, что это наcилие можно каким-то образом оправдать, разбивает мне сердце. Но это ничто по сравнению с тем, что сейчас переживают укpаинцы.

У меня были возможности путешествовать по миру и видеть всё своими глазами. Я много работала и в России, и в Укpаине. Меньше года назад я была в Киеве и видела прекрасных добрых укpаинцев, у меня там полно друзей и коллег. Никто из них не проявлял ко мне ненависть из-за того, что я русская. И никто из них не просил Пyтина о спасении.

Вчера я разговаривала по телефону с отцом, и теперь я, к сожалению, верю [в то, что большинство россиян понятия не имеют о том, что происходит в реальности]. Я сказала папе, что собираюсь дать вам комментарий и спросила, могу ли я разглашать детали нашего разговора. Он разрешил. Он попросил меня немедленно возвращаться в Россию вместе с моими дочерьми. Быть хорошей россиянкой. Попросить прощения за предательство. И быть со своим народом, чтобы помочь ему в борьбе с укpаинскими нацистами».

Актриса сказала, что очень любит своего отца и бабушку, которая тоже верит в «пyтинскую версию реальности», но пока что сомневается, что сможет вернуться в Россию.
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Мария Машкова отказала отцу в просьбе вернуться в Россию и попросить прощения за «предательство» фотографии
Мария Машкова отказала отцу в просьбе вернуться в Россию и попросить прощения за «предательство» фотографии
Мария Машкова отказала отцу в просьбе вернуться в Россию и попросить прощения за «предательство» фотографии
Мария Машкова отказала отцу в просьбе вернуться в Россию и попросить прощения за «предательство» фотографии
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