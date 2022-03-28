Пощёчина общественному вкусу: Яркие моменты премии «Оскар»-2022

В ночь с 27 на 28 марта в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения кинопремии «Оскар», лауреатами которой стали Уилл Смит, Джессика Честейн, Джейн Кэмпион, Ариана ДеБос и Трой Коцур. В 2021 году рейтинги церемонии, стремительно падавшие на протяжении трёх лет, достигли рекордно низкого уровня. Во многом на это повлияла пандемия коронавирусной инфекции, повлекшая за собой заморозку крупных зрелищных кинопроектов и санитарные ограничения, не совместимые с многолюдными светскими мероприятиями. Академия уже несколько лет пытается реформировать церемонию, в частности, сокращая время трансляции за счёт отказа от «технических номинаций», лауреатам которых и раньше отводилось значительно меньше времени на выражение благодарностей, чем их «звёздным» коллегам. Однако монтаж не решает всех проблем: «Оскар» по-прежнему остаётся достаточно скучным зрелищем, главная интрига которого (гонка лауреатов) давно свелась к сверке с общественно-политическими запросами.
фото: Джессика Честейн
Тем не менее, довольно-таки странно выглядит попытка реанимировать рейтинги столь респектабельного шоу с помощью банального мордобоя. Да, в 2022 году самым ярким и запоминающимся событием «Оскара» стала (вероятно, постановочная) потасовка двух чернокожих артистов. Ведущий церемонии комик Крис Рок довольно-таки пресно подшутил над страдающей алопецией Джадой Пинкетт Смит, выразив надежду увидеть её в сиквеле фильма «Солдат Джейн». Джада вынуждена бриться налысо из-за потери волос, о чём она неоднократно рассказывала и в соцсетях и в интервью.
фото: Уилл защищает честь жены
За всю свою карьеру Крис Рок и не такое говорил, бессовестно пользуясь правом жестоко высмеивать чернокожих собратьев. Но с тех пор много воды утекло, обнажив осевшие на илистом дне обиды, которые сегодня служат крепким фундаментом личных границ. Удивительно другое - что посреди нарратива о сильных и независимых женщинах Джада лишь закатила глаза, предоставив мужу защищать свою честь. Муж и защитил. Выскочив на сцену, Уилл отвесил Крису Року оплеуху и в максимально нецензурных выражениях посоветовал коллеге не произносить своим грязным ртом священное имя его любимой супруги.
фото: Крис Рок получает пощечину от Уилла Смита и изображает удивление
Час спустя, оказавшись на сцене уже по делу, чтобы получить награду за роль в фильме «Король Ричард», слезоточащий Смит путано объяснил свой поступок желанием защищать близких (совсем как его герой в фильме) и попросил у Академии прощения за свою выходку.
На фоне сцены с оплеухой померкло всё остальное - в том числе и сам факт победы Смита в одной из главных номинаций. А между прочим, это была церемония, на которой была представлена первая в истории премии зрительская номинация. Путём голосования зрители выбрали фильм Зака СнайдераАрмия мертвецов.
фото: Уилл Смит плачет
Также в этом году со сцены были произнесены аж две речи на языке жестов - по случаю победы фильма «CODA: Ребёнок глухих родителей» в трёх номинациях. Кстати, в истории премии это всего лишь четвертый случай использования языка жестов.
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