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«Оскар»-2022: Мила Кунис, Кирстен Данст и Кристен Стюарт

28 марта
2022 год

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28 марта 2022
В Лос-Анджелесе отгремела 94-я церемония вручения кинопремии «Оскар», которая запомнится разве что выходкой Уилла Смита, давшего отрепетированную пощёчину Крису Року. Но как бы не была скучна сама церемония, дефиле на красной дорожке почти никогда не разочаровывает. Этот год не стал исключением. Кристен Стюарт впервые вышла в свет со своей невестой Дилан Мейер, Тимоти Шаламе пренебрёг рубашкой, Брэдли Купер привёл маму, а Билли Айлиш - брата Финнеаса О'Коннела. Также среди гостей церемонии были Мила Кунис и Эштон Кутчер, Бенедикт Камбербэтч, Лили Джеймс, Зои Кравиц, Пенелопа Крус, Николь Кидман, Зендая и многие другие.

«Оскар»-2022: Мила Кунис, Кирстен Данст и Кристен Стюарт
фото: Дилан Мейер и Кристен Стюарт

«Оскар»-2022: Мила Кунис, Кирстен Данст и Кристен Стюарт
фото: Тимоти Шаламе

«Оскар»-2022: Мила Кунис, Кирстен Данст и Кристен Стюарт
фото: Брэдли Купер

«Оскар»-2022: Мила Кунис, Кирстен Данст и Кристен Стюарт
фото: Финнеас О'Коннел и Билли Айлиш

«Оскар»-2022: Мила Кунис, Кирстен Данст и Кристен Стюарт
фото: Лупита Нионго

«Оскар»-2022: Мила Кунис, Кирстен Данст и Кристен Стюарт
фото: Джессика Честейн

«Оскар»-2022: Мила Кунис, Кирстен Данст и Кристен Стюарт
фото: Зои Кравиц

«Оскар»-2022: Мила Кунис, Кирстен Данст и Кристен Стюарт
фото: Дженнифер Гарнер

«Оскар»-2022: Мила Кунис, Кирстен Данст и Кристен Стюарт
фото: Эштон Кутчер и Мила Кунис

«Оскар»-2022: Мила Кунис, Кирстен Данст и Кристен Стюарт
фото: Лили Джеймс

«Оскар»-2022: Мила Кунис, Кирстен Данст и Кристен Стюарт
фото: Ума Турман

«Оскар»-2022: Мила Кунис, Кирстен Данст и Кристен Стюарт
фото: Эллиот Пейдж

«Оскар»-2022: Мила Кунис, Кирстен Данст и Кристен Стюарт
фото: Николь Кидман

«Оскар»-2022: Мила Кунис, Кирстен Данст и Кристен Стюарт
фото: Джесси Племонс и Кирстен Данст

«Оскар»-2022: Мила Кунис, Кирстен Данст и Кристен Стюарт
фото: Уилл Смит и Джада Пинкетт Смит

«Оскар»-2022: Мила Кунис, Кирстен Данст и Кристен Стюарт
фото: Зендая

фото: Legion-media
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«Оскар»-2022: Мила Кунис, Кирстен Данст и Кристен Стюарт фотографии
«Оскар»-2022: Мила Кунис, Кирстен Данст и Кристен Стюарт фотографии
«Оскар»-2022: Мила Кунис, Кирстен Данст и Кристен Стюарт фотографии
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