«Оскар»-2022: Мила Кунис, Кирстен Данст и Кристен Стюарт

В Лос-Анджелесе отгремела 94-я церемония вручения кинопремии «Оскар», которая запомнится разве что выходкой Уилла Смита, давшего отрепетированную пощёчину Крису Року
. Но как бы не была скучна сама церемония, дефиле на красной дорожке почти никогда не разочаровывает. Этот год не стал исключением. Кристен Стюарт
впервые вышла в свет со своей невестой Дилан Мейер
, Тимоти Шаламе
пренебрёг рубашкой, Брэдли Купер
привёл маму, а Билли Айлиш
- брата Финнеаса О'Коннела
. Также среди гостей церемонии были Мила Кунис
и Эштон Кутчер
, Бенедикт Камбербэтч
, Лили Джеймс
, Зои Кравиц
, Пенелопа Крус
, Николь Кидман
, Зендая
и многие другие.
фото: Дилан Мейер и Кристен Стюарт
фото: Тимоти Шаламе
фото: Брэдли Купер
фото: Финнеас О'Коннел и Билли Айлиш
фото: Лупита Нионго
фото: Джессика Честейн
фото: Зои Кравиц
фото: Дженнифер Гарнер
фото: Эштон Кутчер и Мила Кунис
фото: Лили Джеймс
фото: Ума Турман
фото: Эллиот Пейдж
фото: Николь Кидман
фото: Джесси Племонс и Кирстен Данст
фото: Уилл Смит и Джада Пинкетт Смит фото: Зендая
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