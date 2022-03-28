«Оскар»-2022: Мила Кунис, Кирстен Данст и Кристен Стюарт

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По мнению танцовщика, публичные люди находятся в уязвимом положении

Михаил Барышников призвал Запад не бойкотировать российских артистов и спортсменов

22 марта

«Россия не знает вкуса свободы»: Александр Сокуров об отказе российского общества от демократии

Режиссёр заглянул в ближайшее будущее страны и не увидел там ничего хорошего