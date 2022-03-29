Суд снял судимость с Кирилла Серебренникова

28 марта 2022 года Хамовнический районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство в отношении Кирилла Серебренникова
об отмене условного осуждения до истечения испытательного срока.
Приняв во внимание тот факт, что половина установленного срока истекла, и режиссёр в полном объёме уплатил наложенный на него штраф, не допуская нарушений в период отбывания наказания, суд снял с него судимость.
В 2020 году Серебренников был приговорён к трём годам условно и штрафу в 800 тысяч рублей по делу «Седьмой студии»
. Минкульт РФ обвинил режиссёра и других фигурантов дела в хищении 129 миллионов рублей, которые они должны были возместить государству.
После оглашения приговора Серебренников признался, что у него нет денег на выплату компенсации Минкульту. Однако в ноябре 2021 года стало известно, что Серебренников единолично возместил всю сумму и выплатил назначенный ему штраф. Согласно источнику «Интерфакса», режиссёру помогли собрать деньги. Среди помогавших были известные бизнесмены.
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