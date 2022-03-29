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После бала: Дакота Джонсон, Аня Тейлор-Джой и Зендая

29 марта
2022 год

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29 марта 2022

Каждый год после церемонии вручения премии «Оскар» весь голливудский бомонд переодевается и спешит на традиционную вечеринку журнала «Vanity Fair», где их встречает равная по численности толпа актёров, прогулявших "скучную часть". В этом году среди прогульщиков «Оскара» были Аня Тейлор-Джой, Росарио Доусон, Кейт Хадсон, Кейт Бекинсейл, Джейн Сеймур, Андреа Райзборо, Эмили Ратаковски, Хантер Шафер, Кэти Холмс, Натали Портман, Дакота Джонсон и многие другие.

После бала: Дакота Джонсон, Аня Тейлор-Джой и Зендая
фото: Росарио Доусон

После бала: Дакота Джонсон, Аня Тейлор-Джой и Зендая
фото: Кейт Бекинсейл

После бала: Дакота Джонсон, Аня Тейлор-Джой и Зендая
фото: Кейт Хадсон

После бала: Дакота Джонсон, Аня Тейлор-Джой и Зендая
фото: Александра Даддарио

После бала: Дакота Джонсон, Аня Тейлор-Джой и Зендая
фото: Эми Форсайт

После бала: Дакота Джонсон, Аня Тейлор-Джой и Зендая
фото: Андреа Райзборо

После бала: Дакота Джонсон, Аня Тейлор-Джой и Зендая
фото: Джейн Сеймур

После бала: Дакота Джонсон, Аня Тейлор-Джой и Зендая
фото: Хайди Клум и Том Каулитц

После бала: Дакота Джонсон, Аня Тейлор-Джой и Зендая
фото: Сидни Суини

После бала: Дакота Джонсон, Аня Тейлор-Джой и Зендая
фото: Эмилия Джонс

После бала: Дакота Джонсон, Аня Тейлор-Джой и Зендая
фото: Аня Тейлор-Джой

После бала: Дакота Джонсон, Аня Тейлор-Джой и Зендая
фото: Дакота Джонсон

После бала: Дакота Джонсон, Аня Тейлор-Джой и Зендая
фото: Зендая

После бала: Дакота Джонсон, Аня Тейлор-Джой и Зендая
фото: Тимоти Шаламе

После бала: Дакота Джонсон, Аня Тейлор-Джой и Зендая
фото: Джессика Честейн

После бала: Дакота Джонсон, Аня Тейлор-Джой и Зендая
фото: Натали Портман

После бала: Дакота Джонсон, Аня Тейлор-Джой и Зендая
фото: Кристен Стюарт

После бала: Дакота Джонсон, Аня Тейлор-Джой и Зендая
фото: Кирнан Шипка

После бала: Дакота Джонсон, Аня Тейлор-Джой и Зендая
фото: Кэти Холмс

После бала: Дакота Джонсон, Аня Тейлор-Джой и Зендая
фото: Эмили Ратаковски

После бала: Дакота Джонсон, Аня Тейлор-Джой и Зендая
фото: Доминик Файк и Хантер Шафер

Больше образов с красной дорожки можно посмотреть в нашей фотогалерее.
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