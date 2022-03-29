После бала: Дакота Джонсон, Аня Тейлор-Джой и Зендая

Суд снял судимость с Кирилла Серебренникова
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Каждый год после церемонии вручения премии «Оскар» весь голливудский бомонд переодевается и спешит на традиционную вечеринку журнала «Vanity Fair», где их встречает равная по численности толпа актёров, прогулявших "скучную часть". В этом году среди прогульщиков «Оскара» были Аня Тейлор-Джой, Росарио Доусон, Кейт Хадсон, Кейт Бекинсейл, Джейн Сеймур, Андреа Райзборо, Эмили Ратаковски, Хантер Шафер, Кэти Холмс, Натали Портман, Дакота Джонсон и многие другие.
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