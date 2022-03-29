Эзра Миллер арестован за хулиганство и домогательства в караоке-баре

29-летний Эзра Миллер
, известный по роли Криденса Бэрбоуна в серии фильмов о Фантастических тварях
и Флэша из «Лиги справедливости»
, был арестован в гавайском городе Хило 28 марта. Миллеру были предъявлены обвинения в хулиганстве и домогательствах и назначен залог в размере 500 долларов, который он сразу выплатил. Накануне вечером Эзра буйствовал в одном из караоке-баров Южного Хило. В то время как остальные посетители бара мирно распевали в караоке, Эзра выкрикивал непристойности, а затем выхватил микрофон у 23-летней женщины и напал на 32-летнего мужчину, игравшего в дартс.
Это не первая агрессивная выходка Миллера - в 2020 году интернет облетело видео, на котором актёр со словами «Ах, так ты хочешь подраться? Этого тебе хочется?» хватает за горло и валит на пол девушку. Случай произошёл в одном из баров Рейкъявика - девушка подошла к актёру и в очевидно шутливой форме принялась размахивать кулаками, имитируя боевую готовность. Ну а Эзра, видимо, тоже «пошутил». По-своему. Согласно источнику журнала Variety, очевидцам было в этот момент не до шуток, и после инцидента охранники вывели Миллера из бара.
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