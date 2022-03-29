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Кирилл Серебренников уехал из России

29 марта
2022 год

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29 марта 2022
28 марта Хамовнический суд Москвы снял судимость с режиссёра Кирилла Серебренникова, осуждённого в 2020 году по делу «Седьмой студии» на три года условно. По истечении половины срока и после уплаты режиссёром штрафа в размере 800 000 рублей и компенсации ущерба Минкульту в размере 129 миллионов рублей суд удовлетворил ходатайство об отмене условного срока.

Кирилл Серебренников уехал из России

Из-за судимости Серебренников, разумеется, не имел права выезжать за пределы России - по этой причине режиссёр не смог лично представить картину «Петровы в гриппе» в Каннах. И не смог сразу последовать за коллегами, уехавшими из России после начала событий на территории соседнего государства. Но как только оковы условного срока спали, режиссёр сразу же покинул страну. 29 марта фотографию Серебренникова, сделанную на площади Бастилии в Париже, опубликовал в соцсетях киновед и отборщик фильмов для Каннского фестиваля Жоэль Шапрон. Надпись на футболке режиссёра гласит: «Я выключаю телевизор».
Судя по оптимистичному комментарию Шапрона, Серебренников не планирует отсиживаться в Париже без дела: «Готовятся фильмы, ведутся съёмки, монтаж, планируются мастер-классы».
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