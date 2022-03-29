Кирилл Серебренников уехал из России

28 марта Хамовнический суд Москвы снял судимость
с режиссёра Кирилла Серебренникова
, осуждённого в 2020 году по делу «Седьмой студии» на три года условно. По истечении половины срока и после уплаты режиссёром штрафа в размере 800 000 рублей и компенсации ущерба Минкульту в размере 129 миллионов рублей суд удовлетворил ходатайство об отмене условного срока.
Из-за судимости Серебренников, разумеется, не имел права выезжать за пределы России - по этой причине режиссёр не смог лично представить картину «Петровы в гриппе»
в Каннах. И не смог сразу последовать за коллегами
, уехавшими из России после начала событий на территории соседнего государства. Но как только оковы условного срока спали, режиссёр сразу же покинул страну. 29 марта фотографию Серебренникова, сделанную на площади Бастилии в Париже, опубликовал в соцсетях киновед и отборщик фильмов для Каннского фестиваля Жоэль Шапрон
. Надпись на футболке режиссёра гласит: «Я выключаю телевизор».
Судя по оптимистичному комментарию Шапрона, Серебренников не планирует отсиживаться в Париже без дела: «Готовятся фильмы, ведутся съёмки, монтаж, планируются мастер-классы»
.
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