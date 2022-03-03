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Раскрепощённый Голливуд: Сальма Хайек, Уилл Смит и Николь Кидман

3 марта
2022 год

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3 марта 2022

27 февраля в Санта-Монике состоялась 28-я церемония вручения ежегодной премии Гильдии актеров США. По традиции за сторону тьмы отвечал фотограф Грэг Уилльямс: в его кадрах блеск софитов приглушён мрачным нуаром в отличие от привычных репортажей с красной дорожки. В объектив как всегда попали самые лучшие – Сальма Хайек, Уилл Смит, Николь Кидман, Бенедикт Камбербэтч, Джаред Лето, Эль Фаннинг и другие.

Раскрепощённый Голливуд: Сальма Хайек, Уилл Смит и Николь Кидман
фото: Сальма Хайек

Раскрепощённый Голливуд: Сальма Хайек, Уилл Смит и Николь Кидман
фото: Эль Фаннинг

Раскрепощённый Голливуд: Сальма Хайек, Уилл Смит и Николь Кидман
фото: Уилл Смит

Раскрепощённый Голливуд: Сальма Хайек, Уилл Смит и Николь Кидман
фото: Кейт Бланшетт

Раскрепощённый Голливуд: Сальма Хайек, Уилл Смит и Николь Кидман
фото: Риз Уизерспун

Раскрепощённый Голливуд: Сальма Хайек, Уилл Смит и Николь Кидман
фото: Бенедикт Камбербэтч

Раскрепощённый Голливуд: Сальма Хайек, Уилл Смит и Николь Кидман
фото: Джессика Честейн

Раскрепощённый Голливуд: Сальма Хайек, Уилл Смит и Николь Кидман
фото: Джаред Лето

Раскрепощённый Голливуд: Сальма Хайек, Уилл Смит и Николь Кидман
фото: Брэдли Купер

Раскрепощённый Голливуд: Сальма Хайек, Уилл Смит и Николь Кидман
фото: Брайан Кокс

Раскрепощённый Голливуд: Сальма Хайек, Уилл Смит и Николь Кидман
фото: Чон Хо Ён

Раскрепощённый Голливуд: Сальма Хайек, Уилл Смит и Николь Кидман
фото: Джек Хьюстон и Леди Гага
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Раскрепощённый Голливуд: Сальма Хайек, Уилл Смит и Николь Кидман фотографии
Раскрепощённый Голливуд: Сальма Хайек, Уилл Смит и Николь Кидман фотографии
Раскрепощённый Голливуд: Сальма Хайек, Уилл Смит и Николь Кидман фотографии
Раскрепощённый Голливуд: Сальма Хайек, Уилл Смит и Николь Кидман фотографии
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