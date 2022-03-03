Раскрепощённый Голливуд: Сальма Хайек, Уилл Смит и Николь Кидман

«Утром я ощущал своё превосходство»: Алексей Чадов о пользе ранних подъёмов
Актёр рассказал, как с возрастом изменились его привычки
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27 февраля в Санта-Монике состоялась 28-я церемония вручения ежегодной премии Гильдии актеров США. По традиции за сторону тьмы отвечал фотограф Грэг Уилльямс: в его кадрах блеск софитов приглушён мрачным нуаром в отличие от привычных репортажей с красной дорожки. В объектив как всегда попали самые лучшие – Сальма Хайек, Уилл Смит, Николь Кидман, Бенедикт Камбербэтч, Джаред Лето, Эль Фаннинг и другие.
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