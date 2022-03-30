Раскрепощённый Голливуд: Аль Пачино, Зои Дешанель и Джессика Альба

Самая популярная часть церемонии вручения премии «Оскар» - традиционная вечеринка журнала «Vanity Fair», на которой появляется втрое больше звёздных гостей, чем на официальных посиделках. Фотографы Джастин Бишоп и Роджер Кисби, дождавшись нужного градуса веселья, зафиксировали раскрепощённый Голливуд во всей его непосредственности. Тимоти Шаламе флиртует с Билли Айлиш и ходит по пятам за своим кумиром Кид Кади. Рита Ора и Тайка Вайтити никак не могут налюбоваться друг другом. Сиенна Миллер, пользуясь случаем, прикладывается к плечу Аль Пачино. После чего живая легенда Голливуда устраивается на диванчике с Кевином Бэйконом, чтобы поесть бургер. Лили Джеймс виснет на партнёре по сериалу «Пэм и Томми»Себастиане Стэне, а Купер Хоффман душит в объятиях Алану Хаим. А Тэсса Томсон ведёт собственный фоторепортаж.
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