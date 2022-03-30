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Раскрепощённый Голливуд: Аль Пачино, Зои Дешанель и Джессика Альба

30 марта
2022 год

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30 марта 2022
Самая популярная часть церемонии вручения премии «Оскар» - традиционная вечеринка журнала «Vanity Fair», на которой появляется втрое больше звёздных гостей, чем на официальных посиделках. Фотографы Джастин Бишоп и Роджер Кисби, дождавшись нужного градуса веселья, зафиксировали раскрепощённый Голливуд во всей его непосредственности. Тимоти Шаламе флиртует с Билли Айлиш и ходит по пятам за своим кумиром Кид Кади. Рита Ора и Тайка Вайтити никак не могут налюбоваться друг другом. Сиенна Миллер, пользуясь случаем, прикладывается к плечу Аль Пачино. После чего живая легенда Голливуда устраивается на диванчике с Кевином Бэйконом, чтобы поесть бургер. Лили Джеймс виснет на партнёре по сериалу «Пэм и Томми» Себастиане Стэне, а Купер Хоффман душит в объятиях Алану Хаим. А Тэсса Томсон ведёт собственный фоторепортаж.

Раскрепощённый Голливуд: Аль Пачино, Зои Дешанель и Джессика Альба
фото: Тайка Вайтити и Рита Ора

Раскрепощённый Голливуд: Аль Пачино, Зои Дешанель и Джессика Альба
фото: Аль Пачино и Сиенна Миллер

Раскрепощённый Голливуд: Аль Пачино, Зои Дешанель и Джессика Альба
фото: Сара Полсон

Раскрепощённый Голливуд: Аль Пачино, Зои Дешанель и Джессика Альба
фото: Джессика Альба

Раскрепощённый Голливуд: Аль Пачино, Зои Дешанель и Джессика Альба
фото: Натали Портман и Бенжамен Мильпье

Раскрепощённый Голливуд: Аль Пачино, Зои Дешанель и Джессика Альба
фото: Зои Дешанель

Раскрепощённый Голливуд: Аль Пачино, Зои Дешанель и Джессика Альба
фото: Билл Мюррей и Кирстен Данст

Раскрепощённый Голливуд: Аль Пачино, Зои Дешанель и Джессика Альба
фото: Тимоти Шаламе и Билли Айлиш

Раскрепощённый Голливуд: Аль Пачино, Зои Дешанель и Джессика Альба
фото: Тесса Томпсон

Раскрепощённый Голливуд: Аль Пачино, Зои Дешанель и Джессика Альба
фото: Кевин Бэйкон и Аль Пачино

Раскрепощённый Голливуд: Аль Пачино, Зои Дешанель и Джессика Альба
фото: Кирнан Шипка

Раскрепощённый Голливуд: Аль Пачино, Зои Дешанель и Джессика Альба
фото: Доминик Файк и Хантер Шафер

Раскрепощённый Голливуд: Аль Пачино, Зои Дешанель и Джессика Альба
фото: Софи Тёрнер и Джо Джонас

Раскрепощённый Голливуд: Аль Пачино, Зои Дешанель и Джессика Альба
фото: Лили Джеймс и Себастиан Стэн

Раскрепощённый Голливуд: Аль Пачино, Зои Дешанель и Джессика Альба
фото: Джессика Честейн

Раскрепощённый Голливуд: Аль Пачино, Зои Дешанель и Джессика Альба
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Раскрепощённый Голливуд: Аль Пачино, Зои Дешанель и Джессика Альба фотографии
Раскрепощённый Голливуд: Аль Пачино, Зои Дешанель и Джессика Альба фотографии
Раскрепощённый Голливуд: Аль Пачино, Зои Дешанель и Джессика Альба фотографии
Раскрепощённый Голливуд: Аль Пачино, Зои Дешанель и Джессика Альба фотографии
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