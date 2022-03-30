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Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз

30 марта
2022 год

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30 марта 2022
63-летний Алек Болдуин и его супруга Хилария станут родителями в седьмой раз. Для Алека это будет восьмой ребёнок – от первого брака он воспитывает 25-летнюю дочь Ирландию. О скором пополнении в семье Хилария рассказала в социальных сетях, опубликовав видео, на котором дети, узнав радостную новость, бросились обнимать родителей.

Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз
фото: Алек и Хилария Болдуин с детьми


«За последние несколько лет взлётов и падений мы, наконец, на таком подъёме! И у нас есть сюрприз: этой осенью появится еще один «Болдуинито». Мы были почти уверены, что наша семья была и без того полной, но мы очень довольны этому сюрпризу. Новый малыш – очень яркое событие в нашей жизни. Благословение и подарок в такие неопределённые времена», – написала она.

Несмотря на продолжающийся судебный процесс по делу об убийстве оператора на съёмках фильма «Ржавчина», жизнь Болдуина начала налаживаться. Недавно стало известно, что он возвращается к работе в кино и уже задействован в съёмках триллера «97 минут».
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Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз фотографии
Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз фотографии
Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз фотографии
Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз фотографии
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