Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз

63-летний Алек Болдуин и его супруга Хилария станут родителями в седьмой раз. Для Алека это будет восьмой ребёнок – от первого брака он воспитывает 25-летнюю дочь Ирландию. О скором пополнении в семье Хилария рассказала в социальных сетях, опубликовав видео, на котором дети, узнав радостную новость, бросились обнимать родителей.
фото: Алек и Хилария Болдуин с детьми
«За последние несколько лет взлётов и падений мы, наконец, на таком подъёме! И у нас есть сюрприз: этой осенью появится еще один «Болдуинито». Мы были почти уверены, что наша семья была и без того полной, но мы очень довольны этому сюрпризу. Новый малыш – очень яркое событие в нашей жизни. Благословение и подарок в такие неопределённые времена», – написала она.
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