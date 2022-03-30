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Джейсон Момоа опроверг слухи о воссоединении с Лизой Боне

30 марта
2022 год

Лайфстайл >>
30 марта 2022
Джейсон Момоа опроверг слухи о воссоединении с Лизой Боне в беседе с репортёрами Access Hollowood. По его словам, они с Лизой продолжают оставаться семьёй, однако романтических отношений между ними нет.

Джейсон Момоа опроверг слухи о воссоединении с Лизой Боне

«Мы не сходились обратно. Мы семья, понимаете? Мы семья навсегда», – сказал Момоа в беседе с репортёрами перед началом церемонии вручения «Оскара». После официальной части программы гости кинопремии отправились на различные афтепати, и на одной из них Джейсона заметили с актрисой Кейт Бекинсейл. По словам инсайдеров, они проводили много времени вместе и флиртовали друг с другом.

Джейсон Момоа опроверг слухи о воссоединении с Лизой Боне


Слухи о воссоединении Джейсона и Лизы появились после того, как супруги удалили из социальных сетей пост о своём расставании. Тогда СМИ решили, что Джейсону и Лизе вдруг стало жалко перечёркивать проведённые вместе годы и они решили дать своему браку второй шанс. Однако сейчас Момоа поставил точку в этом вопросе.
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Джейсон Момоа опроверг слухи о воссоединении с Лизой Боне фотографии
Джейсон Момоа опроверг слухи о воссоединении с Лизой Боне фотографии
Джейсон Момоа опроверг слухи о воссоединении с Лизой Боне фотографии
Джейсон Момоа опроверг слухи о воссоединении с Лизой Боне фотографии
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