Джейсон Момоа
опроверг слухи
о воссоединении с Лизой Боне
в беседе с репортёрами Access Hollowood
. По его словам, они с Лизой продолжают оставаться семьёй, однако романтических отношений между ними нет.
«Мы не сходились обратно. Мы семья, понимаете? Мы семья навсегда»
, – сказал Момоа в беседе с репортёрами перед началом церемонии вручения «Оскара»
. После официальной части программы гости кинопремии отправились на различные афтепати, и на одной из них Джейсона заметили с актрисой Кейт Бекинсейл
. По словам инсайдеров, они проводили много времени вместе и флиртовали друг с другом.
Слухи о воссоединении Джейсона и Лизы появились после того, как супруги удалили из социальных сетей пост о своём расставании. Тогда СМИ решили, что Джейсону и Лизе вдруг стало жалко перечёркивать проведённые вместе годы и они решили дать своему браку второй шанс. Однако сейчас Момоа поставил точку в этом вопросе.
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