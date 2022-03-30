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Деми Мур подтвердила слухи о болезни Брюса Уиллиса

30 марта
2022 год

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30 марта 2022

Сегодня Деми Мур сообщила о завершении карьеры своего мужа Брюса Уиллиса. Ранее в СМИ появились слухи о том, что у 66-летнего актёра начались проблемы с памятью. К сожалению, они частично подтвердились: у Брюса действительно обнаружили серьёзное заболевание, но диагноз поставили другой. В социальных сетях Мур написала, что у Брюса афазия – неврологическое расстройство речи, при котором человек частично или полностью теряет способность разговаривать и понимать речь других людей.

Деми Мур подтвердила слухи о болезни Брюса Уиллиса


«Всем поклонникам мы хотели бы сообщить, что у нашего любимого Брюса возникли проблемы со здоровьем, и недавно у него диагностировали афазию, которая влияет на его когнитивные способности. По этой причине Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила. Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы очень благодарны вам за вашу неизменную любовь, сострадание и поддержку. Мы проходим через это всей нашей крепкой семьёй и хотели бы дать знать об этом его поклонникам. Мы знаем, как много он значит для вас, и как вы много значите для него. Как говорит Брюс: «Живите». И вместе мы планируем сделать именно это», – написала Деми от лица всей семьи.
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Деми Мур подтвердила слухи о болезни Брюса Уиллиса фотографии
Деми Мур подтвердила слухи о болезни Брюса Уиллиса фотографии
Деми Мур подтвердила слухи о болезни Брюса Уиллиса фотографии
Деми Мур подтвердила слухи о болезни Брюса Уиллиса фотографии
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