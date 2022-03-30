Деми Мур подтвердила слухи о болезни Брюса Уиллиса

Джейсон Момоа опроверг слухи о воссоединении с Лизой Боне
После «Оскара» актёра заметили с другой
Сегодня Деми Мур сообщила о завершении карьеры своего мужа Брюса Уиллиса. Ранее в СМИ появились слухи о том, что у 66-летнего актёра начались проблемы с памятью. К сожалению, они частично подтвердились: у Брюса действительно обнаружили серьёзное заболевание, но диагноз поставили другой. В социальных сетях Мур написала, что у Брюса афазия – неврологическое расстройство речи, при котором человек частично или полностью теряет способность разговаривать и понимать речь других людей.
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