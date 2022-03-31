Софья Эрнст заменит Ренату Литвинову в спектакле «Северный ветер»

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После «Оскара» актёра заметили с другой

Джейсон Момоа опроверг слухи о воссоединении с Лизой Боне

30 марта

Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз

Для актёра и его жены это будет седьмой общий ребёнок