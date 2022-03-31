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Софья Эрнст заменит Ренату Литвинову в спектакле «Северный ветер»

31 марта
2022 год

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31 марта 2022
Ренату Литвинову, исполняющую главную роль в спектакле «Северный ветер» в МХТ имени Чехова, заменит Софья Эрнст. Рената не только играет главную роль в постановке, но также является режиссёром спектакля. В начале марта она покинула страну на неопределённый срок.

Софья Эрнст заменит Ренату Литвинову в спектакле «Северный ветер»
фото: Рената Литвинова в роль Маргариты в фильме «Северный ветер»

Софья Эрнст заменит Ренату Литвинову в спектакле «Северный ветер»
фото: Софья Эрнст в роли Фаины в фильме «Северный ветер»

Спектакль «Северный ветер» будет показан 16 апреля на гастролях в Ташкенте. Софья Эрнст вместе с Литвиновой играет и в другой постановке – «Звезда вашего периода», которая также является режиссёрской работой Ренаты. В Москве на ближайшие месяцы оба спектакля отменены, но пока остаются в репертуаре. 23 марта театр сообщил, что на гастролях в Санкт-Петербурге вместо «Звезды вашего периода» покажут другой спектакль из-за болезни Литвиновой. Уже тогда актриса находилась за пределами России.
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Рената ЛитвиноваСофья Эрнст
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МХТ им. А.Чехова

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Софья Эрнст заменит Ренату Литвинову в спектакле «Северный ветер» фотографии
Софья Эрнст заменит Ренату Литвинову в спектакле «Северный ветер» фотографии
Софья Эрнст заменит Ренату Литвинову в спектакле «Северный ветер» фотографии
Софья Эрнст заменит Ренату Литвинову в спектакле «Северный ветер» фотографии
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