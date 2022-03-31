«Меня тошнило от стоячих оваций»: Джим Керри о реакции Голливуда на инцидент с Уиллом Смитом

«Меня тошнило. Меня тошнило от стоячих оваций [когда Уилл позже получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль]. Я чувствовал, что Голливуд стал бесхребетным. Мне кажется, это явный признак того, что мы больше не «клуб крутых ребят», – сказал Керри в интервью каналу CBS Mornings.
По мнению актёра, Смит мог выразить своё недовольство не прибегая к насилию, а Крису Року и вовсе следовало бы обратиться в полицию: «Ему просто не нужны эти хлопоты. Будь я на его месте, я бы с утра заявил, что подаю на Уилла в суд на 200 миллионов долларов, потому что это видео теперь останется в сети насовсем, оно будет повсюду. Это оскорбление ещё долго будут помнить. Если ты хочешь выкрикнуть что-то из зала, как-то выразить недовольство, написать что-то в Твиттере, или ещё что-то… Но у тебя нет никакого права выходить на сцену и бить человека по лицу за его слова».
фото: Крис Рок и Уилл Смит
Актёр добавил, что своим поступком Смит «омрачил» торжественную церемонию, да и вообще повёл себя «эгоистично»: «Я желаю ему всего наилучшего, правда. Он делал великие дела. Но не в тот момент. Он омрачил звёздный час всех, кто там находился в тот вечер. Многие люди трудились изо всех сил, чтобы попасть туда, добиться своей минуты славы, своей награды за проделанную ими тяжёлую работу. Быть номинированным на «Оскар» — это задача не из лёгких. Нужно полностью посвятить себя работе. И с его стороны было очень эгоистично вот так всё портить», – сказал Керри. Спустя несколько дней затишья Крис Рок наконец высказался об инциденте, отметив, что «до сих пор переваривает происходящее» и «когда-нибудь расскажет об этом» случае.
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