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«Меня тошнило от стоячих оваций»: Джим Керри о реакции Голливуда на инцидент с Уиллом Смитом

31 марта
2022 год

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31 марта 2022
В ночь с 27 на 28 марта состоялась церемония вручения кинопремии «Оскар», во время которой Уилл Смит дал пощёчину ведущему Крису Року за то, что тот неудачно пошутил над его женой Джадой Пинкетт Смит. Из инцидента раздули скандал: пока СМИ хулят Смита за неадекватное поведение, Киноакадемия США начала дисциплинарное разбирательство в отношении актёра. Но есть и третья сторона. Джим Керри, например, не только осудил Смита за потасовку, но и возмутился реакцией Голливуда, который, по его мнению, стал «бесхребетным».

«Меня тошнило от стоячих оваций»: Джим Керри о реакции Голливуда на инцидент с Уиллом Смитом
фото: Джим Керри в эфире канала CBS Mornings

«Меня тошнило. Меня тошнило от стоячих оваций [когда Уилл позже получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль]. Я чувствовал, что Голливуд стал бесхребетным. Мне кажется, это явный признак того, что мы больше не «клуб крутых ребят», – сказал Керри в интервью каналу CBS Mornings.

По мнению актёра, Смит мог выразить своё недовольство не прибегая к насилию, а Крису Року и вовсе следовало бы обратиться в полицию: «Ему просто не нужны эти хлопоты. Будь я на его месте, я бы с утра заявил, что подаю на Уилла в суд на 200 миллионов долларов, потому что это видео теперь останется в сети насовсем, оно будет повсюду. Это оскорбление ещё долго будут помнить. Если ты хочешь выкрикнуть что-то из зала, как-то выразить недовольство, написать что-то в Твиттере, или ещё что-то… Но у тебя нет никакого права выходить на сцену и бить человека по лицу за его слова».

«Меня тошнило от стоячих оваций»: Джим Керри о реакции Голливуда на инцидент с Уиллом Смитом
фото: Крис Рок и Уилл Смит

Актёр добавил, что своим поступком Смит «омрачил» торжественную церемонию, да и вообще повёл себя «эгоистично»: «Я желаю ему всего наилучшего, правда. Он делал великие дела. Но не в тот момент. Он омрачил звёздный час всех, кто там находился в тот вечер. Многие люди трудились изо всех сил, чтобы попасть туда, добиться своей минуты славы, своей награды за проделанную ими тяжёлую работу. Быть номинированным на «Оскар» — это задача не из лёгких. Нужно полностью посвятить себя работе. И с его стороны было очень эгоистично вот так всё портить», – сказал Керри. Спустя несколько дней затишья Крис Рок наконец высказался об инциденте, отметив, что «до сих пор переваривает происходящее» и «когда-нибудь расскажет об этом» случае.
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«Меня тошнило от стоячих оваций»: Джим Керри о реакции Голливуда на инцидент с Уиллом Смитом фотографии
«Меня тошнило от стоячих оваций»: Джим Керри о реакции Голливуда на инцидент с Уиллом Смитом фотографии
«Меня тошнило от стоячих оваций»: Джим Керри о реакции Голливуда на инцидент с Уиллом Смитом фотографии
«Меня тошнило от стоячих оваций»: Джим Керри о реакции Голливуда на инцидент с Уиллом Смитом фотографии
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