Культура отмены: Максим Галкин и Иван Ургант исчезли из информационного пространства

Понятие «Культура отмены» ассоциируется с распространённой в США практикой бойкотов некоторых знаменитостей, обвинённых в насилии, и было практически не применимо к российской действительности. Однако буквально за несколько дней российская действительность наконец-то подобрала для этого понятия подходящее применение.
Совершенно неожиданно из информационного пространства исчезли некоторые медийные личности, выразившие свои сожаления о событиях, происходящих на территории соседнего государства. Когда шоу «Вечерний Ургант» не вышло в эфир Первого канала 25 февраля, поползли слухи о том, что передачу решили закрыть, а Урганта
уволить. В частности, о закрытии шоу 28 февраля написала в своём Телеграм-канале Ксения Собчак
: «По данным моего источника, «Вечерний Ургант» принято решение закрыть. При этом Первый канал говорит, что программа приостановлена временно, пока в стране «сложная ситуация». И «Вечерний Ургант» скоро вернется в эфир. Но внутри программы люди утверждают обратное»
.
Если информация об «отмене» Урганта пока что официально не подтверждена никем, то впадение Максима Галкина
в немилость более чем очевидно. После того, как артист публично выразил свои эмоции по поводу происходящего, его концерт в Архангельске, запланированный на 14 марта, был отменен. Под объективом камер местного телеканала недовольные “зрители” в количестве 6-7 человек массово и стихийно устремились в кассы концертного зала, чтобы сдать билеты на концерт. Сдавая билеты, “зрители” громко возмущались, подробно объясняя ни в чём не повинному кассиру причину возврата: невозможно, неможно, нельзя ходить теперь смотреть на Галкина после того, как он раскритиковал Россию! К "зрителям" вышел директор театра и объявил, что концерт отменён. В ответ на это раздались радостные крики "Ура" и жиденькие аплодисменты. После отмены концерта в Архангельске появилась новость о переносе концерта в Казани с 11 марта на 22 сентября.
Справедливости ради стоит отметить, что Галкин Россию нигде не критиковал. Этот новостной видео-сюжет артист разместил у себя в Инстаграме, оставив его без каких-либо комментариев на суд своей настоящей публики
. Но на этом отмена Галкина не закончилась. Из телевизионного эфира федеральных каналов исчезла реклама банка «Уралсиб» с его участием
. Реклама транслировалась по телевидению и в интернете с августа 2021 года.
Ни Максим Галкин, ни Иван Ургант более не высказывались публично. А супруга Константина Эрнста Софья Эрнст после публикации о своих слезах и печали
быстренько закрыла свой Инстаграм для общего доступа.
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