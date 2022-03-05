«Прощай, элита!»: Сергей Шнуров записал песню об отъезде Ксении Собчак из России

Упраздненная в 2019 году группировка «Ленинград»
, как и многие заслуженные зомби российской культуры, продолжает вещать из загробного мира. Первые признаки паранормальной активности появились в начале февраля 2022 года, когда Сергей Шнуров использовал выдохшийся конфликт с Ксенией Собчак для раскрутки своей подопечной Зои
. Появившаяся было в воздухе рябь утихла через пару дней, и призрак популярного когда-то музыкального коллектива отступил. Чтобы вернуться с новым творением на злобу дня в разгар событий, о которых теперь официально нельзя писать под угрозой уголовной ответственности.
В записанной со скоростью блокирующего СМИ Роскомнадзора частушке «Прощай, элита!» Шнуров
с Зоей высмеяли бегство российской «творческой элиты» за кордон. Однако, среди упрёков в лицемерии и высокомерии тех, «кто раньше фоточки в пилотках вешал на страничку в День Победы»
, проскакивает упоминание Саддама Хусейна
и отчаянно шутливые намёки на более чем безрадостное будущее. Впрочем, на поверку оказывается, что и эта песня адресована исключительно Ксении Собчак
, которая на днях уехала в Турцию с сыном. Когда отечественные СМИ и телеграм-каналы распространили новость о том, что Собчак покинула Россию, Ксения опровергла эту информацию, сославшись на то, что уехала с сыном на каникулы
и покидать Россию совершенно не собирается. А теперь сравниваем текст песни:
Отдыхать, вдруг, захотел твой отпрыск
Но в огне, ведь, не бывает брода
Да, понятно всем, что это просто отпуск
Ну, а мыслями и сердцем — ты с народом
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