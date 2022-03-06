Исход: Рената Литвинова, Земфира и Алла Пугачёва уехали из России

Родину покинула Алла Пугачёва, улетевшая 28 февраля из аэропорта «Внуково - 3» вместе с детьми. Об этом, со ссылкой на очевидца сообщила в своём телеграм-канале Божена Рынска. Муж Пугачёвой, юморист Максим Галкин, подвергся репрессиям из-за высказываний о происходящем на территории соседнего государства. Его концерт в Архангельске был отменен под предлогом недовольства зрителей, а рекламный контракт с банком «Уралсиб», судя по всему, расторгнут. Пугачёва, к слову, панически боится летать на самолётах и предпочитает перемещаться на поездах. Предположительно, пунктом назначения стал Кипр, гражданство которого артисты получили несколько лет назад за инвестиции, превышающие 2 миллионов евро. На эту сумму пара построила в Лимассоле особняк.
фото: Алла Пугачёва
Также не стали засиживаться в столице Рената Литвинова и Земфира. По сообщению телеграм-канала «Только никому», артистки уехали в Париж. «Кто-то всё-таки туда из России попадает, оказывается. Не хочется писать «покинули Россию». Есть, вариант, что они, как Собчак, угнали отдохнуть [все-таки Земфира отработала такие сложные концерты с солд-аутом]. Или на неделю моды. Ведь именно сегодня друг Ренаты Демна Гвасалия презентует новый бренд марки Vetemens - VTMNT. Может, ещё вернутся».
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