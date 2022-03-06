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Исход: Рената Литвинова, Земфира и Алла Пугачёва уехали из России

6 марта
2022 год

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6 марта 2022

На фоне событий, развивающихся на территории соседнего государства, некоторые зажиточные и не столь зажиточные россияне устремились за рубеж. 2 марта в телеграм-канале «незыгарь» появилась информация о том, что Ксения Собчак покинула Россию и улетела в Стамбул. Собчак тут же ответила, что уехала с сыном на каникулы, и покидать Россию не собирается. Также телеведущая упомянула, что оставляет в Москве достаточно ценный актив - своего мужа, режиссёра Константина Богомолова, который якобы вовсю готовился к спектаклю «Дядя Лёва». Однако уже 4 марта в телеграм-канале «Божена» появилась информация о том, что Богомолов был замечен в аэропорту Шереметьево, ожидая вылета в Тель-Авив. А уже 5 марта в аэропорту Тель-Авива заметили и Ксению Собчак с сыном Платоном.

Исход: Рената Литвинова, Земфира и Алла Пугачёва уехали из России
фото: Константин Богомолов и Ксения Анатольевна

Родину покинула Алла Пугачёва, улетевшая 28 февраля из аэропорта «Внуково - 3» вместе с детьми. Об этом, со ссылкой на очевидца сообщила в своём телеграм-канале Божена Рынска. Муж Пугачёвой, юморист Максим Галкин, подвергся репрессиям из-за высказываний о происходящем на территории соседнего государства. Его концерт в Архангельске был отменен под предлогом недовольства зрителей, а рекламный контракт с банком «Уралсиб», судя по всему, расторгнут. Пугачёва, к слову, панически боится летать на самолётах и предпочитает перемещаться на поездах. Предположительно, пунктом назначения стал Кипр, гражданство которого артисты получили несколько лет назад за инвестиции, превышающие 2 миллионов евро. На эту сумму пара построила в Лимассоле особняк.

Исход: Рената Литвинова, Земфира и Алла Пугачёва уехали из России
фото: Алла Пугачёва

Также не стали засиживаться в столице Рената Литвинова и Земфира. По сообщению телеграм-канала «Только никому», артистки уехали в Париж.
«Кто-то всё-таки туда из России попадает, оказывается. Не хочется писать «покинули Россию». Есть, вариант, что они, как Собчак, угнали отдохнуть [все-таки Земфира отработала такие сложные концерты с солд-аутом]. Или на неделю моды. Ведь именно сегодня друг Ренаты Демна Гвасалия презентует новый бренд марки Vetemens - VTMNT. Может, ещё вернутся».

Исход: Рената Литвинова, Земфира и Алла Пугачёва уехали из России
фото: Земфира и Рената Литвинова
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Исход: Рената Литвинова, Земфира и Алла Пугачёва уехали из России фотографии
Исход: Рената Литвинова, Земфира и Алла Пугачёва уехали из России фотографии
Исход: Рената Литвинова, Земфира и Алла Пугачёва уехали из России фотографии
Исход: Рената Литвинова, Земфира и Алла Пугачёва уехали из России фотографии
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