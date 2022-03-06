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«Я – гражданин мира»: Мерьем Узерли о семье, бизнесе и секретах стройной фигуры

6 марта
2022 год

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6 марта 2022

В начале февраля в Москве состоялась презентация косметической маски Faberlic, амбассадором которой стала турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли. В недавнем выпуске журнала Hello! вышло большое интервью, в котором Мерьем рассказала о последних новостях своей жизни.

«Я – гражданин мира»: Мерьем Узерли о семье, бизнесе и секретах стройной фигуры

О семье

«Я родилась и выросла в Германии. Моя мама — немка, а папа родом из Турции. Когда я пару лет назад делала генетический тест, выяснилось, что у меня есть ещё хорватские, албанские и другие корни. Как говорил мой друг детства, Мартин, в конце концов все люди — братья и сёстры, существующие в сумасшедшем учреждении под названием жизнь. У меня есть два родных брата и сестра. Она мой лучший друг, просто обожаю её. Самый чистый и добрый человек из всех, кого я знаю. Я — гражданин мира. Но живу сейчас между Германией и Турцией — провожу время то в Берлине, то в Стамбуле. В Москву прилетаю один-два раза в год. Хочется чаще, очень люблю Россию».

«Я – гражданин мира»: Мерьем Узерли о семье, бизнесе и секретах стройной фигуры

О карьере

«Играть я начала ещё в детском саду, где воспитатели делали упор на творчество — мы постоянно ставили какие-то сценки, спектакли. Затем я училась в школе с такой же педагогической системой: у нас был собственный театр, и папа одного из моих лучших школьных друзей был управляющим самого большого театра в городе. Сколько же времени мы там провели! Окончив школу, я обучалась актёрскому мастерству в Гамбурге. До кастинга в сериал «Великолепный век» я в основном играла в театральных постановках в Германии, был опыт в кино и на телевидении».

«Я – гражданин мира»: Мерьем Узерли о семье, бизнесе и секретах стройной фигуры

О личной жизни

«Чем больше проходит времени, тем сильнее я убеждаюсь в том, что не хочу говорить о личном публично. Много лет назад я могла о чем-то рассказать, но вопросов становилось всё больше и больше... Не чувствую, что это правильно — делиться своими взлётами и падениями со всем миром. Хочу разбираться с этими моментами сама».

«Я – гражданин мира»: Мерьем Узерли о семье, бизнесе и секретах стройной фигуры

О собственном бизнесе

«Мы с командой открыли Nosh Nosh — два магазина и по совместительству кафе. Надеемся, если дела и дальше будут идти хорошо, сможем открыть точки за пределами Германии. Не могу назвать себя бизнесвумен — скорее, человеком, который следует за своими мечтами. И Nosh Nosh — одна из них. Я люблю разнообразные здоровые снеки, пробую их во всех странах, где бываю. Именно путешествия вдохновили меня на выбор продуктов для Nosh Nosh».

«Я – гражданин мира»: Мерьем Узерли о семье, бизнесе и секретах стройной фигуры

О стройной фигуре

«Если честно, я не горжусь этим секретом стройности... Дело в стрессе. Я постоянно в движении: 24 часа в сутки семь дней в неделю или провожу с детьми, или работаю. Делаю всё с большой самоотдачей, на это требуется много энергии. Вдобавок почти все заботы по дому — на мне одной. Сумасшедший график — вот что помогает поддерживать фигуру. Не помню, когда последний раз сидела на диване и просто смотрела фильм. Пытаюсь делать это в самолёте, но обычно сразу засыпаю. Я очень трудолюбивый человек».
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«Я – гражданин мира»: Мерьем Узерли о семье, бизнесе и секретах стройной фигуры фотографии
«Я – гражданин мира»: Мерьем Узерли о семье, бизнесе и секретах стройной фигуры фотографии
«Я – гражданин мира»: Мерьем Узерли о семье, бизнесе и секретах стройной фигуры фотографии
«Я – гражданин мира»: Мерьем Узерли о семье, бизнесе и секретах стройной фигуры фотографии
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