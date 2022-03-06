Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Тест – какой твой фильм 2022
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Мы нашли гармонию и идеальный баланс»: Илья Авербух об отношениях с Лизой Арзамасовой

6 марта
2022 год

Лайфстайл >>
6 марта 2022

В августе 2021 года у Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой родился сын Лев. В недавнем интервью Илья рассказал, как складываются их отношения с Лизой после рождения ребёнка.

«Мы нашли гармонию и идеальный баланс»: Илья Авербух об отношениях с Лизой Арзамасовой

Авербух и Арзамасова проводят много времени вместе, не конфликтуют и проговаривают то, что чувствуют: «С Лизой мы нашли гармонию и идеальный баланс в отношениях. Мы не знаем, что такое конфликт. Мы не знаем, что такое повышенные тона, косой взгляд и многозначительное молчание. Каждый наш день наполнен тем чувством, которое люди называет любовь. Мы с огромным уважением относимся друг к другу и к тому, что мы делаем. Вдвоем мы часто гуляем по Москве, ходим в кино, в театры, или смотрим фильмы дома. Много времени мы проводим вместе с нашим сыном Львом. Эти два года жизни вместе с Лизой прошли как один день одного большого счастья», – сказал Илья.

«Мы нашли гармонию и идеальный баланс»: Илья Авербух об отношениях с Лизой Арзамасовой

Несмотря на частые прогулки по столице и походы в кино, рутинная работа по дому всё же присутствует в жизни новоиспечённых родителей. По словам Ильи, за неё отвечает только Лиза: «Что касается бытовых историй, то всю нагрузку взяла на себя Лиза. Спасибо ей за это огромное. Я, конечно, стараюсь помогать, но 90% бытовых сложностей Лиза взвалила на свои плечи. И, как мне кажется, блестяще справляется с ними и даже получает от этого большое удовольствие».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Мне не хочется ориентироваться на чужой опыт»: Лиза Арзамасова о материнстве
26-летняя Елизавета Арзамасова впервые стала мамой
Елизавета Арзамасова рассказала о беременности и предстоящих родах
Елизавета Арзамасова выпустит книгу
Поиск по меткам
дети
персоны
Илья АвербухЕлизавета Арзамасова

фотографии >>
«Мы нашли гармонию и идеальный баланс»: Илья Авербух об отношениях с Лизой Арзамасовой фотографии
«Мы нашли гармонию и идеальный баланс»: Илья Авербух об отношениях с Лизой Арзамасовой фотографии
«Мы нашли гармонию и идеальный баланс»: Илья Авербух об отношениях с Лизой Арзамасовой фотографии
«Мы нашли гармонию и идеальный баланс»: Илья Авербух об отношениях с Лизой Арзамасовой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Элгуджа Бурдули
5 марта ушёл из жизни актёр Элгуджа Бурдули.
Валерий Саломахин
4 марта ушёл из жизни актёр Валерий Саломахин.
Владимир Рублёв
2 марта ушёл из жизни актёр Владимир Рублёв.
Сергей Дьячков
2 марта ушёл из жизни актёр Сергей Дьячков.
Александр Мазуренко
2 марта ушёл из жизни актёр Александр Мазуренко.
Андрей Нагорнов
2 марта ушёл из жизни актёр Андрей Нагорнов.

День рождения >>

Владлен Бирюков
Нина Веселовская
Ирина Горячева
Сергей Губанов
Наталия Колодяжная
Андрей Миронов
Иван Новосельцев
Лилия Разакова
Яков Шамшин
Рэйчел Вайс
Брайан Крэнстон
Анна Маньяни
Бел Паули
Хайнц Рюман
Питер Сарсгаард
Джон Хёрд
все родившиеся 7 марта >>

Афиша кино >>

Мой сосед Тоторо
аниме
Япония, 1988
Три цвета: Красный
детектив, драма, мелодрама
Польша, Франция, Швейцария, 1994
Потустороннее
криминальный фильм, мистика, триллер, фильм ужасов
Гонконг, Китай, 2020
Наёмник
боевик, триллер
США, 2021
Проклятие: Дом с прислугой
драма, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2020
Эта безумная любовь
мелодрама, экранизация
Франция, Бельгия, 2021
Хочу замуж
романтическая комедия
Россия, 2022
Касабланка
военный фильм, драма, мелодрама
США, 1942
Господин Никто
драма, мелодрама, научная фантастика, фэнтези
Бельгия, Великобритания, Германия, Канада, Люксембург, США, Франция, 2009
Три цвета: Белый
драма, комедия
Польша, Франция, Швейцария, 1994
Герой
драма, триллер
Иран, Франция, 2021
Авантюристки
комедия, мелодрама
Италия, Марокко, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен