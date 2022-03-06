«Мы нашли гармонию и идеальный баланс»: Илья Авербух об отношениях с Лизой Арзамасовой

В августе 2021 года у Ильи Авербуха
и Лизы Арзамасовой
родился сын Лев. В недавнем интервью
Илья рассказал, как складываются их отношения с Лизой после рождения ребёнка.
Авербух и Арзамасова проводят много времени вместе, не конфликтуют и проговаривают то, что чувствуют: «С Лизой мы нашли гармонию и идеальный баланс в отношениях. Мы не знаем, что такое конфликт. Мы не знаем, что такое повышенные тона, косой взгляд и многозначительное молчание. Каждый наш день наполнен тем чувством, которое люди называет любовь. Мы с огромным уважением относимся друг к другу и к тому, что мы делаем. Вдвоем мы часто гуляем по Москве, ходим в кино, в театры, или смотрим фильмы дома. Много времени мы проводим вместе с нашим сыном Львом. Эти два года жизни вместе с Лизой прошли как один день одного большого счастья»
, – сказал Илья.
Несмотря на частые прогулки по столице и походы в кино, рутинная работа по дому всё же присутствует в жизни новоиспечённых родителей. По словам Ильи, за неё отвечает только Лиза: «Что касается бытовых историй, то всю нагрузку взяла на себя Лиза. Спасибо ей за это огромное. Я, конечно, стараюсь помогать, но 90% бытовых сложностей Лиза взвалила на свои плечи. И, как мне кажется, блестяще справляется с ними и даже получает от этого большое удовольствие»
.
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