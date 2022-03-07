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Никиту Михалкова и Тину Канделаки заочно арестовали

7 марта
2022 год

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7 марта 2022

На фоне событий, разворачивающихся в мире, слова Никиты Михалкова вызвали серьёзную обеспокоенность со стороны соседнего государства. Накануне генпрокурор Ирина Венедиктова написала у себя в Facebook, что суд заочно арестовал Михалкова по подозрению в «посягательстве на территориальную целостность»: по её словам, уже запущена официальная процедура объявления режиссёра в международный розыск, и Никита Сергеевич может быть задержан «при пересечении границы практически любого цивилизованного государства». Михалков слова Венедиктовой воспринял с иронией – он удивился мысли о том, что генпрокурор предполагает, будто «русский кинорежиссёр может повлиять на территориальную целостность целой страны». Также Никита Сергеевич заявил, что «решение объявить в международный розыск художника из другой страны только за то, что он думает не так, как кому-то хочется» вполне могло бы быть принято во времена Второй мировой на территории нацистской Германии.

Никиту Михалкова и Тину Канделаки заочно арестовали
фото: Никита Михалков

Кроме Михалкова Ирина Венедиктова решила заочно арестовать Тину Канделаки. Генпрокурор приложила к посту скриншоты из Телеграм-канала телеведущей и посетовала на то, что она намеренно просит своих читателей доверять только той информации, что поступает к ним с экранов телевидения: «Вы ж человек из индустрии, уверена, вы профессионал и хорошо знаете, что этот ваш призыв - преступление», – написала Ирина.

Никиту Михалкова и Тину Канделаки заочно арестовали
фото: Тина Канделаки

Также под подозрения попали артисты Олег Газманов и Николай Басков. Каждому из них Венедиктова посвятила отдельный пост и предупредила о возможных сложностях при пересечении международных границ.
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Никиту Михалкова и Тину Канделаки заочно арестовали фотографии
Никиту Михалкова и Тину Канделаки заочно арестовали фотографии
Никиту Михалкова и Тину Канделаки заочно арестовали фотографии
Никиту Михалкова и Тину Канделаки заочно арестовали фотографии
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