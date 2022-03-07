Никиту Михалкова и Тину Канделаки заочно арестовали

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На фоне событий, разворачивающихся в мире, слова Никиты Михалкова вызвали серьёзную обеспокоенность со стороны соседнего государства. Накануне генпрокурор Ирина Венедиктова написала у себя в Facebook, что суд заочно арестовал Михалкова по подозрению в «посягательстве на территориальную целостность»: по её словам, уже запущена официальная процедура объявления режиссёра в международный розыск, и Никита Сергеевич может быть задержан «при пересечении границы практически любого цивилизованного государства». Михалков слова Венедиктовой воспринял с иронией – он удивился мысли о том, что генпрокурор предполагает, будто «русский кинорежиссёр может повлиять на территориальную целостность целой страны». Также Никита Сергеевич заявил, что «решение объявить в международный розыск художника из другой страны только за то, что он думает не так, как кому-то хочется» вполне могло бы быть принято во времена Второй мировой на территории нацистской Германии.
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