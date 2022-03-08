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Чулпан Хаматова, Кантемир Балагов и Антон Долин покинули Россию

8 марта
2022 год

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8 марта 2022

В списке покинувших территорию России знаменитостей пополнение. 7 марта в Телеграм-канале канале «Закулиска» появилась информация о том, что Чулпан Хаматова покинула Россию и переехала в Латвию, где у неё якобы есть недвижимость. В Театре Наций, где Хаматова играет в нескольких спектаклях, её планируют заменить актрисой Мариной Александровой – в частности, речь идёт о роли Маргариты в спектакле по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Чулпан на эти утверждения пока никак не отреагировала.

Чулпан Хаматова, Кантемир Балагов и Антон Долин покинули Россию
фото: Чулпан Хаматова


Также родину покинул кинокритик Антон Долин. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграме, отметив, что сейчас возможность уехать – это привилегия: «Разумеется, отъезд – привилегия. И всё-таки считаю важным для протокола сообщить: у нас нет никаких видов на жительство, вторых паспортов, заграничных рабочих контрактов, отложенных денег (чуточку удалось снять перед выездом), ну и вообще «запасных аэродромов» и «перспективных планов». Пока мы в Латвии на «Артдокфесте». Дальше будет видно», – написал Долин.

Чулпан Хаматова, Кантемир Балагов и Антон Долин покинули Россию
фото: Антон Долин


Кантемир Балагов тоже уехал из России. Об этом он написал у себя в Инстаграме, опубликовав фотографию из аэропорта.
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№ 1
Alexandra Migun (Санкт-Петербург)   8.03.2022 - 20:42
Флаг им в руки, попутного ветра. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Чулпан Хаматова, Кантемир Балагов и Антон Долин покинули Россию фотографии
Чулпан Хаматова, Кантемир Балагов и Антон Долин покинули Россию фотографии
Чулпан Хаматова, Кантемир Балагов и Антон Долин покинули Россию фотографии
Чулпан Хаматова, Кантемир Балагов и Антон Долин покинули Россию фотографии
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