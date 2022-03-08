Чулпан Хаматова, Кантемир Балагов и Антон Долин покинули Россию

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В списке покинувших территорию России знаменитостей пополнение. 7 марта в Телеграм-канале канале «Закулиска» появилась информация о том, что Чулпан Хаматова покинула Россию и переехала в Латвию, где у неё якобы есть недвижимость. В Театре Наций, где Хаматова играет в нескольких спектаклях, её планируют заменить актрисой Мариной Александровой – в частности, речь идёт о роли Маргариты в спектакле по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Чулпан на эти утверждения пока никак не отреагировала.
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