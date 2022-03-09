Парижская Неделя Моды: Рената Литвинова, Зендая и Алисия Викандер

И снова вместе: Пенелопа Крус, Кристен Стюарт и Билли Айлиш
Традиционный ланч в честь номинантов на «Оскар»
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На фоне событий, происходящих на территории соседнего государства, некоторые люди творческих профессий отслоились от российского общества и физически дистанцировались от него, устремившись в различных направлениях. Рената Литвинова, покинувшая Москву одной из первых, «нашлась» на Парижской Неделе Моды, которая проходила с 28 февраля по 8 марта. Помимо Литвиновой в столицу Франции стеклось огромное количество мировых знаменитостей. Среди которых Алисия Викандер, Лили-Роуз Депп, Хлоя Грейс Морец, Эмма Стоун, Рианна, Зендая, Аня Тейлор-Джой, Софи Тёрнер, Деми Мур, Кристин Скотт Томас и другие.
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