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Парижская Неделя Моды: Рената Литвинова, Зендая и Алисия Викандер

9 марта
2022 год

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9 марта 2022

На фоне событий, происходящих на территории соседнего государства, некоторые люди творческих профессий отслоились от российского общества и физически дистанцировались от него, устремившись в различных направлениях. Рената Литвинова, покинувшая Москву одной из первых, «нашлась» на Парижской Неделе Моды, которая проходила с 28 февраля по 8 марта. Помимо Литвиновой в столицу Франции стеклось огромное количество мировых знаменитостей. Среди которых Алисия Викандер, Лили-Роуз Депп, Хлоя Грейс Морец, Эмма Стоун, Рианна, Зендая, Аня Тейлор-Джой, Софи Тёрнер, Деми Мур, Кристин Скотт Томас и другие.

Парижская Неделя Моды: Рената Литвинова, Зендая и Алисия Викандер
фото: Алисия Викандер

Парижская Неделя Моды: Рената Литвинова, Зендая и Алисия Викандер
фото: Мария Шарапова

Парижская Неделя Моды: Рената Литвинова, Зендая и Алисия Викандер
фото: Кирнан Шипка

Парижская Неделя Моды: Рената Литвинова, Зендая и Алисия Викандер
фото: Рианна и A$ap Rocky

Парижская Неделя Моды: Рената Литвинова, Зендая и Алисия Викандер
фото: Зендая

Парижская Неделя Моды: Рената Литвинова, Зендая и Алисия Викандер
фото: Рената Литвинова

Парижская Неделя Моды: Рената Литвинова, Зендая и Алисия Викандер
фото: Дженнифер Коннелли

Парижская Неделя Моды: Рената Литвинова, Зендая и Алисия Викандер
фото: Аня Тейлор-Джой

Парижская Неделя Моды: Рената Литвинова, Зендая и Алисия Викандер

Парижская Неделя Моды: Рената Литвинова, Зендая и Алисия Викандер
фото: Кристин Скотт Томас

Парижская Неделя Моды: Рената Литвинова, Зендая и Алисия Викандер
фото: Дейзи Ридли

Парижская Неделя Моды: Рената Литвинова, Зендая и Алисия Викандер
фото: Хлоя Грейс Морец

Парижская Неделя Моды: Рената Литвинова, Зендая и Алисия Викандер
фото: Эмма Стоун

Парижская Неделя Моды: Рената Литвинова, Зендая и Алисия Викандер
фото: Деми Мур
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Парижская Неделя Моды: Рената Литвинова, Зендая и Алисия Викандер фотографии
Парижская Неделя Моды: Рената Литвинова, Зендая и Алисия Викандер фотографии
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