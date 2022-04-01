СМИ: Алла Пугачёва ищет себе работу и школу для детей в Израиле

В конце февраля Алла Пугачёва вместе с детьми покинула Россию без объяснения причин
, чем, вполне закономерно, спровоцировала слухи об эмиграции. Незадолго до этого концерт Максима Галкина
в Архангельске был отменён под предлогом недовольства зрителей, а рекламный контракт с банком «Уралсиб», судя по всему, расторгнут. На фоне этих событий причины отъезда примадонны казались очевидными, однако, через некоторое время Алла Борисовна выступила с видео-опровержением и назвала свою поездку «каникулами, отпуском и лечением»
.
В Россию примадонна пока возвращаться не торопится, а в СМИ уже обсуждают, что Пугачёва и Галкин начали обживаться на новом месте. Так, например, появилась информация о том, что Пугачёва ищет
работу в Израиле и якобы получила предложение от местного телевидения вести авторское шоу. Насколько известно, Алла Борисовна также запустила процедуру получения гражданства и ищет для своих детей новую школу.
Шоумен Леван Тодуа
усомнился в правдивости этой информации: «Это какой-то бред. Алла Борисовна точно ничего вести не будет, ей это не надо, она занимается своими детьми. И у Макса Галкина все хорошо в России, это очередная утка СМИ»
, – сказал он порталу Blitz+
. Ранее Леван также опровергал информацию об отъезде Пугачёвой за рубеж, однако, вскоре выяснилось, что примадонна всё-таки уехала. Сейчас Пугачёва и Галкин с детьми, по некоторым данным, проживают на вилле в Кесарии, древнем городе на побережье между Тель-Авивом и Хайфой.
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