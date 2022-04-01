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Джим Керри объявил о завершении карьеры

1 апреля
2022 год

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1 апреля 2022
Сегодня 60-летний Джим Керри объявил о завершении своей карьеры. После 45 лет работы в Голливуде актёр уходит на пенсию, чтобы вести «спокойную жизнь». Об этом он рассказал в интервью Access Hollywood.

Джим Керри объявил о завершении карьеры

«Я ухожу на пенсию. Я говорю это довольно серьезно. Если, конечно, вдруг ангелы принесут мне какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно это увидеть, то, может, я и вернусь. Возможно, я продолжу, но сейчас у меня перерыв. Мне очень нравится моя спокойная жизнь, я очень люблю наносить краски на холст, я очень люблю свою духовную жизнь и я чувствую, что — и это то, что вы, возможно, никогда не услышите от другой знаменитости — мне достаточно. Я сделал достаточно. Меня достаточно.», – сказал Керри.

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