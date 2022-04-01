У Брюса Уиллиса отозвали премию «Золотая малина» из-за болезни

Соучредители премии «Золотая малина» Джон Уилсон
и Мо Мерфи отозвали
награду у Брюса Уиллиса
после того, как стало известно о его болезни
. Традиционно эту премию вручают за худшие актёрские работы, сценарий, режиссуру и фильм года. Уиллису должны были вручить антипремию за роль в фильме «Звёздный рубеж»
.
«Если здоровье влияет на принятие решений и актёрскую игру, то награждать «Малиной» в таком случае неуместно»
, – заявили организаторы. Также они отозвали награду у Шелли Дюваль
за роль в фильме Стэнли Кубрика «Сияние»
после того, как узнали, что на её игру повлияло то, как во время съёмок с ней обращался режиссёр. Шелли получила «Золотую малину» в 1981 году.
обсуждение >>