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У Брюса Уиллиса отозвали премию «Золотая малина» из-за болезни

1 апреля
2022 год

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1 апреля 2022
Соучредители премии «Золотая малина» Джон Уилсон и Мо Мерфи отозвали награду у Брюса Уиллиса после того, как стало известно о его болезни. Традиционно эту премию вручают за худшие актёрские работы, сценарий, режиссуру и фильм года. Уиллису должны были вручить антипремию за роль в фильме «Звёздный рубеж».

У Брюса Уиллиса отозвали премию «Золотая малина» из-за болезни


«Если здоровье влияет на принятие решений и актёрскую игру, то награждать «Малиной» в таком случае неуместно», – заявили организаторы. Также они отозвали награду у Шелли Дюваль за роль в фильме Стэнли Кубрика «Сияние» после того, как узнали, что на её игру повлияло то, как во время съёмок с ней обращался режиссёр. Шелли получила «Золотую малину» в 1981 году.
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У Брюса Уиллиса отозвали премию «Золотая малина» из-за болезни фотографии
У Брюса Уиллиса отозвали премию «Золотая малина» из-за болезни фотографии
У Брюса Уиллиса отозвали премию «Золотая малина» из-за болезни фотографии
У Брюса Уиллиса отозвали премию «Золотая малина» из-за болезни фотографии
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