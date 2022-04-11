«Не дай бог никому»: Милош Бикович о пережитой в детстве вoйне

На ютюб-канале журналистки Ирины Шихман «А поговорить?» было опубликовано интервью
с Милошем Биковичем
, записанное до 24 февраля 2022 года. В этом интервью Бикович, переживший в детстве Югославские вoйны и миротворческую миссию НАТО, делится своими воспоминаниями и впечатлениями об этом периоде.
«Не дай бог никому. Я помню бoмбёжки, помню убежище. Помню, как мы прятались под стол. Помню, как мы уходили в эти убежища. Потом я помню, как мы сплотились, стали более близкими. Этот год был очень ярким, мы все его помним как счастливый год, как ни странно. Потому что, наверное, ты от этой близости смерти начинаешь по-другому воспринимать реальность.
Мне было 11 лет, так что я понимал, что происходит. Первые несколько дней были очень страшными, а потом они же бoмбили точечно, а не весь город. Но когда ты слышишь, что попали в жилые дома, ты думаешь: «Ага, значит, это может произойти со мной в любой день».
Страшно было, когда они постоянно говорили о каких-то этапах. Потому что первый этап - это только вoенные цели. Второй этап - вoенные и промышленные цели, включая мосты и электростанции. У нас часто не было электричества, воды. А потом говорили о третьем этапе. Это уже бoмбить по каким-то школам - потому что наши вoенные использовали школы как базы.
Мою маму вызывали быть дежурной по месту работы - если какая-то фабрика, школа, любое место работы, надо было, чтобы там два человека сидели всю ночь и охраняли здание, если вдруг что. Мама работала в школе»
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О влиянии информационной повестки на разжигание конфликтов
«Мои родители жили в Сараево до 1986 года - это был город, где жили сербы, хорваты, мусульмане-боснийцы и было много смешанных семей. И тогда было ощущение, что народ не допустит этого [гражданской вoйны]. А потом они говорили, что сербы начали стрелять по мирным жителям. Но я очень сомневаюсь в версии, в которой кто-то начинает стрелять без причины. Обычно страсти накаляются благодаря информационной повестке, и потом нужна спичка»
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О проблемах с жилпрощадью
«Мама с папой жили в Сараево. Там остался их дом, который они строили. Когда они переехали в Белград, началась уже вoйна, и они не успели его продать. Потом начались блoкады Сараево, и там очень много людей пострадало. Продали в итоге дом за копейки. Мама была счастлива, что вообще успела продать его. На эти деньги с помощью государственных субсидий она смогла купить первую нашу квартиру. Мне было лет 15, когда мы впервые вошли в нашу собственную квартиру. Поэтому, первое что я сделал [когда появились деньги] - купил маме квартиру, а потом себе»
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О независимости Косово
«Нет [я не считаю Косово независимым государством]. Очень простой разговор. Есть НАТО, есть западный блок определенных интересов. И в их интересах было построить там базу вoенную. Это самая большая база в этой части Европы. В Косово жили люди 500 лет, 800 лет, 1000 лет. И в какой-то момент сербы стали меньшинством, и кто-то там зажёг вoйну. Это отличается от Крыма, где большинство населения - русские. Контекст существования Косово и Крыма - это разные вещи. Жизнь не началась вчера. Существует история и некий контекст»
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О политическом аспекте выбора ролей
«Если ты соглашаешься играть ковбоя или индейца - ты соглашаешься с тем, что ты принимаешь определённую сторону. Например, я пять или шесть раз отказался от фильмов, которые показывали, что сербы во всём виноваты. Во всех этих вoйнах»
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