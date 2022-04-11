За кадром: Мадс Миккельсен, Джуд Лоу и Эдди Рэдмейн

Вездеход голливудского закулисья, фотограф Грэг Уилльямс
, регулярно радующий публику живыми жанровыми репортажами
с самых престижных кинопремий и кинофестивалей США и Европы, запустил собственный журнал «Hollywood Authentic»
. Годами работая в индустрии развлечений, Уильямс заслужил доверие огромного количества американских и европейских кинозвёзд, превратив профессиональные отношения в дружбу и личные связи. Благодаря чему в его репортажах царит атмосфера непринужденности и интимности. Фотограф регулярно делился своими снимками в социальных сетях, и теперь решил основать бумажное издание, посвящённое закулисью киноиндустрии. Героем первого номера
(журнал будет выходить раз в квартал) стал Шон Пенн
, вернувшийся недавно из Киева
. Также в номере опубликован репортаж со съёмочной площадки фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»
, героями которого стали Джуд Лоу
, Мадс Миккельсен
, Эзра Миллер
, Эдди Рэдмейн
и Джессика Уилльямс
.
фото: Эдди Редмэйн
фото: Эзра Миллер
фото: Мадс Миккельсен
фото: Эзра Миллер
фото: Джуд Лоу
фото: Каллум Тёрнер фото: Джессика Уилльямс
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