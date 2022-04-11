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За кадром: Мадс Миккельсен, Джуд Лоу и Эдди Рэдмейн

11 апреля
2022 год

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11 апреля 2022
Вездеход голливудского закулисья, фотограф Грэг Уилльямс, регулярно радующий публику живыми жанровыми репортажами с самых престижных кинопремий и кинофестивалей США и Европы, запустил собственный журнал «Hollywood Authentic». Годами работая в индустрии развлечений, Уильямс заслужил доверие огромного количества американских и европейских кинозвёзд, превратив профессиональные отношения в дружбу и личные связи. Благодаря чему в его репортажах царит атмосфера непринужденности и интимности. Фотограф регулярно делился своими снимками в социальных сетях, и теперь решил основать бумажное издание, посвящённое закулисью киноиндустрии. Героем первого номера (журнал будет выходить раз в квартал) стал Шон Пенн, вернувшийся недавно из Киева. Также в номере опубликован репортаж со съёмочной площадки фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», героями которого стали Джуд Лоу, Мадс Миккельсен, Эзра Миллер, Эдди Рэдмейн и Джессика Уилльямс.

За кадром: Мадс Миккельсен, Джуд Лоу и Эдди Рэдмейн
фото: Эдди Редмэйн

За кадром: Мадс Миккельсен, Джуд Лоу и Эдди Рэдмейн
фото: Эзра Миллер

За кадром: Мадс Миккельсен, Джуд Лоу и Эдди Рэдмейн
фото: Мадс Миккельсен

За кадром: Мадс Миккельсен, Джуд Лоу и Эдди Рэдмейн
фото: Эзра Миллер

За кадром: Мадс Миккельсен, Джуд Лоу и Эдди Рэдмейн
фото: Джуд Лоу

За кадром: Мадс Миккельсен, Джуд Лоу и Эдди Рэдмейн
фото: Каллум Тёрнер

За кадром: Мадс Миккельсен, Джуд Лоу и Эдди Рэдмейн
фото: Джессика Уилльямс
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обсуждение >>
№ 3
kriv_co   13.04.2022 - 09:07
такие актеры все милые и харизматичные! Очень приятно всегда ивдеть живые лица, чтобы не забывать, что все мы люди, а не только профи читать далее>>
№ 2
Princesa_ptichka   12.04.2022 - 08:37
уже очень жду фильм! очень очень! а актеры просто красавчики - Джуд Лоу вообще больше всех впечатляет. Спасибо фотографу за такие снимки) читать далее>>
№ 1
what_a_world   12.04.2022 - 08:14
Ооооочень классно смотреть такие репортажи со съемок! Когда они не проплачены для публикаций, а именно живые, смешные! читать далее>>
Всего сообщений: 3
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фильмы
Фантастические твари: Тайны Дамблдора

фотографии >>
За кадром: Мадс Миккельсен, Джуд Лоу и Эдди Рэдмейн фотографии
За кадром: Мадс Миккельсен, Джуд Лоу и Эдди Рэдмейн фотографии
За кадром: Мадс Миккельсен, Джуд Лоу и Эдди Рэдмейн фотографии
За кадром: Мадс Миккельсен, Джуд Лоу и Эдди Рэдмейн фотографии
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