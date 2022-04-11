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Путеводитель по Белграду: Милош Бикович рассказал о свободе слова, демократии и религии в Сербии

11 апреля
2022 год

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11 апреля 2022

В новом интервью для шоу «А поговорить?» сербский актёр Милош Бикович показал журналистке Ирине Шихман свой родной Белград и рассказал о пережитой в детстве вoйне, состоянии свободы слова и демократии в Сербии и роли религии в национальном самосознании.

Путеводитель по Белграду: Милош Бикович рассказал о свободе слова, демократии и религии в Сербии

О свободе слова

«Свобода слова у нас больше, чем я хотел бы. Есть некие границы, которые надо соблюдать. Если то-то говорит, что нас бомбили потому, что мы вели себя неправильно, и нас таким вот образом воспитывали - я не считаю, что это свобода слова. Я считаю, что это обидно для тех людей, которые сражались и умирали. Я не люблю когда кто-то обижает чужие убеждения.
Я не знаю, что хуже - цензура или свобода слова. И я не скажу, что цензура не существует в Сербии, только она такая мягкая, как на Западе. И цензуру проводит не всегда государство. Цензурой может быть то, что тебя выставляют на посмешище, позорят и стебут в СМИ. Ты можешь говорить что угодно, но просто тебя выставляют дураком».

О демократии

«Демократия как таковая не существует. То, что мы называем этим словом - это не демократия. Я бы назвал это авторитарный режим медиа-манипуляций. Те, кто владеют СМИ - формируют мнение народа. У независимого СМИ свой владелец. Самый большой обман - думать, что тезис и антитезис происходят из разных источников. И ты создаёшь свой синтез, к которому тебя привели те, кто договорился. Тебе предлагается чёрное и белое, и ты в итоге выбираешь серое. А жёлтое, красное, синее вообще не обсуждается. И это ты уже должен находить сам. Сам образовывать и учить себя тому, как в этой системе быть не просто потребителем ленты новостей, а думающим человеком».

Путеводитель по Белграду: Милош Бикович рассказал о свободе слова, демократии и религии в Сербии

О культуре отмены как цензуре

«Меня пугает то, что в демократическом мире кого-то отменили. Если ты что-то не так сделал, ты за это платишь на суде. Суд для того и существует. Это твоя вина и твоё наказание. А когда тебя забанили везде - это цензура. Чтоб тебя после суда ещё и общество потом наказывало - ну где грань? У человека могут бытьпроблемы, но это не значит, что это аннулирует его как профессионала. В сегодняшней повестке мне не нравится то, что каждый человек берёт на себя право судить. Причём, судить безответственно. Писать комментарии и мнение. И мы на это ориентируемся так, как будто это мнение квалифицированное».


О религиозности сербов

«Я думаю, что именно это [религиозность сербов] и сохранило нашу идентичность. Держась за свою христианскую веру и славянскую традицию, мы не приняли все ислам. Хотя есть большая часть населения, которая приняла ислам, и теперь это уже не Сербия».
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№ 3
kriv_co   13.04.2022 - 09:09
Вообще Сербия - очень интересная страна с долгой и сложной историей. Жаль, что такая бедная, конечно, им бы не помешала помощь в поднятии уровня жизни читать далее>>
№ 2
Princesa_ptichka   12.04.2022 - 08:42
вообще понятно, почему это интервью не стали публиковать после 24 февраля. а то тут такие интересные тезисы, что могло сильно спровоцировать интервью диванных критиков читать далее>>
№ 1
what_a_world   12.04.2022 - 08:07
Про отмену согласна, общество должно, конечно, регулировать девиантное поведение, но в разумных пределах, а не как с Уиллом Смитом читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Путеводитель по Белграду: Милош Бикович рассказал о свободе слова, демократии и религии в Сербии фотографии
Путеводитель по Белграду: Милош Бикович рассказал о свободе слова, демократии и религии в Сербии фотографии
Путеводитель по Белграду: Милош Бикович рассказал о свободе слова, демократии и религии в Сербии фотографии
Путеводитель по Белграду: Милош Бикович рассказал о свободе слова, демократии и религии в Сербии фотографии
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